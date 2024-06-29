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Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...

Son araştırmalara göre dünya çapında 382 milyon yetişkin diyabetli bulunuyor ve 2035 yılına kadar bu rakamın 592 milyon olması bekleniyor. Bu nedenle, birçok kişi kalp hastalığı ve felç riski altındadır. Beslenme, kan şekeri düşüklüğüne neden olan önemli sorunlardan biri. Karbonhidrat tüketimi bu noktada çok önemlidir.

Giriş Tarihi: 29.06.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 17:27
Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...

İki tür karbonhidrat vardır: basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar. Uzman Diyetisyen Sydney Greene'e göre basit karbonhidratlar, protein ve lif içermeyen işlenmiş gıdalar olduğu için kan şekerini yükseltir.


Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...

CDC (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) diyabetli kişilerin kan şekeri tutarlılığını korumak için günlük kalorilerinin sadece yarısını karbonhidratlara ayırmalarını ve her öğünde aynı miktarda karbonhidrat tüketmelerini tavsiye ediyor.



Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...

Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak için karbonhidratlardan tamamen uzak durmak genellikle gerekli değildir. Bunun yerine, sağlıklı yağ ve protein gibi karbonhidrat içeren gıdalara ek olarak, bir öğünün dengelenmesine yardımcı olacaktır.




Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...

Kan şekerini kontrol altında tutmak için bu tür karbonhidratların yanı sıra yüksek lif ve tam tahıl içeriği olanları seçmek önemlidir.





Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...

Bununla birlikte, günlük olarak tüketilen bazı besinler kan şekerinizi dengelemenin en büyük düşmanı olabiliyor. Bu nedenle, gözle görülür olmasına rağmen kan şekeri dengesini bozabilecek gıdaları listeledik. İşte kan şekerini yerle bir eden o besinler...





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