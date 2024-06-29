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Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...
Tek lokması bile diyabet sebebi! Kan şekerini yerle bir ediyor: Ağzınıza sürmeyin...
Son araştırmalara göre dünya çapında 382 milyon yetişkin diyabetli bulunuyor ve 2035 yılına kadar bu rakamın 592 milyon olması bekleniyor. Bu nedenle, birçok kişi kalp hastalığı ve felç riski altındadır. Beslenme, kan şekeri düşüklüğüne neden olan önemli sorunlardan biri. Karbonhidrat tüketimi bu noktada çok önemlidir.
Giriş Tarihi: 29.06.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 17:27