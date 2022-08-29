Tıp dünyasında "mucize meyve" olarak biliniyor: Günde birkaç tane yüksek tansiyon sorununu kökünden bitiriyor!

Aronia, en iyi mikro besin kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Diğer tüm meyvelere oranla çok daha yüksek olan antioksidan oranı ile dikkat çekmesinin yanı sıra yüksek C vitamini seviyeleri, polifenoller, antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi birçok bileşiği bünyesinde barındırır.