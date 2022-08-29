Günde birkaç tane "Aronia" yüksek tansiyon sorununu kökünden bitiriyor | Video

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Son yıllarda adını daha sık duyduğumuz aronya, aslında Kuzey Amerika'ya özgü bir meyve türü. Fakat son yapılan araştırmarla birlikte içeriğindeki antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle, beden üzerinde sayılamaz faydası olduğu keşfedildi. İşte bilim dünyasının "en iyi besin kaynaklarından" dediği o meyve.