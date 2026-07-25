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Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

İngiltere'de iki amatör dedektörcü, tarlada yürüdükleri sırada 1400 yıllık som altından yapılma ve grena taşı kakmalı iki nadir Anglo-Sakson eser buldu. Kraliyet hazinelerine olan benzerlikleri sebebiyle bulunan parçalar uzman incelemesine alındı.

SABAH İNTERNET
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:43
Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

İngiltere'nin Batı Wiltshire bölgesinde sıra dışı bir olay gerçekleşti.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Metal dedektörüyle arama yapan Paul Gould ile Christopher Philips isimli iki arkadaş, toprağın altından 6. ve 8. yüzyıllar arasından kaldığı belirlenen, bin 400 yıllık som altından yapılma ve grena taşı kakmalı iki nadir Anglo-Sakson eser çıkardı.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Gün boyu elleri boş kaldığı için eve geri dönmeye hazırlanan ekipten Gould, aracına doğru yöneldiği sırada toprağın altından gelen güçlü bir sinyalin sesini duydu.

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Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Toprağı kazan dedektörcü, grena taşı kakmalı yuvarlak altın parçayı yüzeye çıkardı.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

İlk keşfin hemen ardından birkaç metre uzaklıkta arama yapan Philips ise gözleri yine kırmızı grena taşından işlenmiş altın karga kafasını topraktan çıkardı.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Anglo-Sakson ve İskandinav kültüründe karga figürünün savaşı, kaderi ve elit savaşçıları temsil ettiği biliniyor.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Yetkililer, iki parçanın da yüksek statülü bir yöneticiye ait tören kabı ya da savaş miğferi süslemesi olabileceğini değerlendirdi.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

ARAMALAR DURDURULDU

Eserlerin ulusal önemde bir hazineye ait olabileceğini anlayan ekip alandaki tüm kazı ve aramaları anında durdurdu.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Durum anında Wiltshire Alan Bulgu Görevlisi yetkililerine bildirildi.

Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!

Sutton Hoo ve Staffordshire hazinelerindeki krallık kalıntılarıyla üslup benzerliği tşaıyan parçalar detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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