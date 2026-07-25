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Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!
Elleri boş dönerken son anda hayatları değişti! Toprağın altından 1400 yıllık kraliyet eserleri çıkardılar: Değeri paha biçilemez!
İngiltere'de iki amatör dedektörcü, tarlada yürüdükleri sırada 1400 yıllık som altından yapılma ve grena taşı kakmalı iki nadir Anglo-Sakson eser buldu. Kraliyet hazinelerine olan benzerlikleri sebebiyle bulunan parçalar uzman incelemesine alındı.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:43