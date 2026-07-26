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Türkiye'nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Türkiye'nin bal haritasında zirvenin sahibi yine değişmedi! Zengin bitki örtüsü ve köklü arıcılık geleneğiyle öne çıkan o ilimiz, rekor üretimiyle Türkiye'nin bal deposu olmayı sürdürüyor. Süzme baldan peteğe uzanan çeşitleriyle hem sofraların vazgeçilmezi olan hem de dünya pazarında adından söz ettiren kent, üretimdeki liderliğini koruyor. İşte Türkiye'nin bal üretiminde zirvede yer alan o meşhur ilimiz ve sofranıza gelen balın gerçek olup olmadığını anlamanın püf noktaları...

SABAH İNTERNET
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.07.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 15:24
Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Türkiye'nin dört bir yanı, bereketiyle göz dolduran coğrafyası ve eşsiz doğasıyla tam bir bal cenneti konumunda.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Yurdun her köşesinde üreticilerin büyük bir emekle elde ettiği lezzetler sofraları süslerken, içlerinden biri var ki hem lezzeti hem de kırılması güç üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Zengin bitki örtüsü, köklü arıcılık kültürü ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakan balıyla zirveye kurulan o meşhur kentimiz, Karadeniz'in doğa harikası Ordu!

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Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN DA BAL DEPOSU!

Süzme balından doğallığıyla iştah kabartan petek balına kadar her çeşidiyle adından övgüyle söz ettiren Ordu, bu liderliğini sadece gelenekle değil, dudak uçuklatan resmi rakamlarla da kanıtlıyor.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Açıklanan son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2025) verilerine göre, Türkiye genelinde bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 bin 253 tona ulaştı. Toplam 8 milyon 817 bin 155 adet arılı kovanın bulunduğu ülkemizde, zirvenin değişmez sahibi yine Ordu oldu!

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Yıllardır "balın başkenti" unvanını kimseye kaptırmayan Ordu; tek başına 16 bin 750 ton bal üretimi gerçekleştirerek Türkiye'deki toplam üretimin yaklaşık %17'sini tek başına karşıladı.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

180 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKAN DEV GÜÇ

Ordulu arıcıların 638 bin 522 adet arılı kovanla Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğü gezginci arıcılık faaliyetleri, ülke ekonomisine adeta çarpan etkisi yaratıyor. Ordu'nun ulaştığı bu üretim gücü küresel ölçekte de dudak ısırtıyor: Ordu, tek başına sahip olduğu kovan sayısıyla dünyadaki 170 ülkeden, ürettiği bal miktarıyla ise 180 ülkeden daha fazla bir kapasiteye sahip!

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok bal üreten iller sıralaması ise şu şekilde şekillendi:

1. Ordu (16.750 ton)

2. Adana

3. Muğla

4. Sivas

5. Siirt

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

SOFRANIZA GELEN BAL GERÇEK Mİ? İŞTE ANLAMANIN PÜF NOKTALARI

Ordu gibi dev üretim merkezlerinden sofralara ulaşan ürünlerin çoğalmasıyla birlikte, tüketiciler için sahte ve hakiki balı ayırt etmek kritik bir konu haline geldi. Uzmanlar, kaliteli ve doğal bir balı sahtelerinden ayırabilmek için dikkat edilmesi gereken temel unsurları şu şekilde sıralıyor:

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Kıvam ve Akışkanlık: Hakiki bal, kaşıktan süzüldüğünde kesintisiz bir ip gibi akar ve tabağa döküldüğünde hemen yayılmayarak kısa süreliğine üst üste birikir.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Aroma ve Kokusu: Gerçek balın kapağı açıldığında genzi yormayan, doğal ve hafif bir bitki kokusu yayılır. Glikoz veya şeker şurubu içeren ürünlerde ise yapay bir tatlılık kokusu öne çıkar.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Kristalleşme (Şekerlenme): Soğuk ortamda zamanla şekerlenen ve katılaşan bal sanılanın aksine bozulmuş değil, aksine tamamen katkısız ve doğal demektir.

Türkiye’nin en çok bal üreten şehri! Süzme ve petek balıyla dünya markası olan o ilimiz...

Tadımı ve Genizdeki Etkisi: Hakiki bal yutulduğunda boğazda hafif bir yakıcılık hissi bırakır ancak mideyi rahatsız etmez.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
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