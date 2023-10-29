100 yaşındaki Fahriye nine, Cumhuriyet’in 100. yılında 10. yıl kutlamalarını anlatıyor

Babasının kasap olduğunu dile getiren Altındal, "Ben o zamanlar çocuktum, babam kasap tezgahını kağnıya yükledi, biz de onunla kağnıya bindik, Cumhuriyet Meydanı'na bayrama gittik. Çok coşkulu kutlandı, o zaman '10 yılda 15 milyon genç' marşı var ya Onuncu Yıl Marşı o çıktı. Marş söyleye söyleye, kağnılarla böyle herkes bayram yerine giderdi. Demirci, kömürcü artık kim ne iş yapıyorsa onlar böyle Burdur'un içinde at arabalarıyla kağnılarla dolaşırdı. Meydanlar dolar, taşardı, her yere bayraklar asılırdı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin çok değiştiğini, geliştiğini dile getiren Altındal, şöyle konuştu:

"Zaten savaşlardan dolayı çok insan kalmamıştı. Benim rahmetli kayınpederim Ali Altındal, 9 sene askerlik yapmış. Akşam oldu mu otururduk bizlere hep harp anılarını anlatırdı, en sonunda Atatürk gelmiş 'Ya bu düşmanı bitireceğiz ya da hepimiz öleceğiz' demiş. Rahmetlik çok güzel anlatırdı. Gençliğimde çok çalıştım, dokuma tezgahında Alaca dokuma işledim. Ondan sonra halı işledim. Sonra evlendim, eşim bir yıl sonra askere gitti, 3 yıl sonra döndü. Eskiden yokluk vardı, gençlere tavsiyem her şeyi bilinçli kullansınlar, şimdi her şey çok hor kullanılıyor. Gençler bu Türkiye'nin kıymetini bilsinler, kavga etmesinler, bu ülkeye sahip çıksınlar. Bu vatan çok zor kazanıldı. Çanakkale bütün şehitlerimizle dolu."

Altındal, 100 yaşında Cumhuriyet'in 100'üncü yılını gördüğünü için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.