112 yıllık yaşamında bir kez doktora gitti! Rizeli Fatma Teyze’nin uzun yaşam sırrı...



Hastaneye sadece ayağı kırıldığı için gittiğini belirten Demir, "Ayağım kırıldığı için 6 gün Trabzon'da yattım. Platin taktılar. Başka da hastaneye gitmedim. Ameliyattan sonra yatağa getirdiler beni. Hap verdiler bana, içmedim. 6 gün yattım Trabzon'da, başka da yok. Başka da hastalığım yok. Başım ağrırsa ellerimi Allah'a açarım. Camimizin hocası vardı. Derdi ki bana 'Kızım doymak için değil bir tabak yiyin.' Doğduğumdan beridir az yerim. Ayran içerim, peynir ile çay içerim. Başka bir şey de yemem. Bir kızım, bir de oğlum var. Benim hiçbir şeyim yok. Her ne yersem yerim bahçeden yerdik. Ahırda beş tane inek olurdu. Hep kendirden geçinirdik. Başka bir şey yoktu. O zamanları arıyorum. Keşke o zaman da olsam da bir kolum olmasa. Benim zamanımda ne deprem vardı ne böyle yağmur vardı. Ettik de bulduk" ifadelerini kullandı.