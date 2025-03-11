14 Mart’a dikkat! Ay tutulması hayatınızı değiştirecek: “Tüm geçmişi arkasında bıracak o burç…”

2025 yılında hayatlarımızda yeni bir sayfa açılıyor ve bu süreç henüz şekilleniyor. Ay tutulması, sorumluluklarımızla ilişkilerimizi nasıl dengelediğimizi gözler önüne serecek. Bu yılın ana teması sınırlar olacak ve bu sınırları nasıl saygı göstereceğimizi öğrenmek çok önemli. Bu tutulmadan hangi burç nasıl etkileniyor? İşte cevabı...

Koç

Koç burcunda gerçekleşen bu tutulma ve Merkür retrosu, ilişkilerinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. İletişim tarzınızı yeniden değerlendirecek ve neyi değiştirmeyi düşünmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Bu süreçte diplomatik olmak ve başkalarıyla iyi bir şekilde çalışmak sizin yararınıza olacak.

Boğa

Ekip çalışması ve başkalarıyla işbirliği yapma şekliniz değişecek. Güney Ay Düğümü, geçmişten kurtulmanız gerektiğini gösteriyor. Bu dönemde, partnerinizle daha açık ve şeffaf olmayı öğrenebilir, arkadaşlıklarınızda da önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz.

İkizler

Merkür retrosu, sorumluluklarınızı dengelemenize yardımcı olacak. Bu dönemde, evinizdeki bağlantıları gözden geçirecek ve iş rutininizle kişisel hayatınızı nasıl dengeleyeceğinizi öğreneceksiniz. Gelecek yıllarda bu temalarla başa çıkmak için hazırlık yapacaksınız.