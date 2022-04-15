2 çocuk öldü: Kinder’den sonra Nestle’de de bakteri krizi! Uzmanı açıkladı: Bulaştıktan sonra 11 saat içinde…

Belçika’da Kinder Sürpriz çikolatalarının ortaya çıkardığı salmonella bakterisi krizinin ardından, Avrupa şimdi de Fransa’da Nestle’nin dondurulmuş pizzalarında ortaya çıkan koli basili bakterisi yayılımı ile gündemde. 48’i çocuk, 50 kişinin enfekte olduğu bu vakalar arasında 2 çocuk ise hayatını kaybetti. Son günlerde sıklıkla sağlıksız üretim şartları ile gündeme gelen markaların neden böyle bir süreçle karşı karşıya kaldıklarının cevabını ise Gıda Mühendisi Setenay Abrekoğlu verdi.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:44

Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı. Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı. Tüm bu süreçlerle ilişkili olarak Avrupa'da halk sağlığında yaşanan bu krizin nelerden kaynaklandığını, koli basili bakterisinin ortaya çıkardığı sağlık sorunlarını ve bu tip enfekte olmuş gıdalara karşı kişilerin nasıl bir önlem alabileceğine dair merak edilen her şeyi Gıda Mühendisi Setenay Abrekoğlu yanıtladı. İşte tüm merak edilenler…

Fransa'da içerdiği E. Coli yani koli basili bakterisi nedeniyle 2 çocuğun ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları ile birlikte Avrupa' da artan bakteri krizi, halk sağlığını tehdit ediyor. Bu bakteri krizlerinin üst üste gelmesinin sebebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm mikroorganizmaların özellikleri ve gelişim ortamları farklı olduğu için gıda zehirlenmesine yol açan ve insan sağlığını tehdit eden, gıda tüketimiyle veya gıdadan farklı yollarla bulaşan hastalıkların sebepleri de değişmektedir. Gıdalarla ilgili üretim, taşıma, servis veya bunlardan farklı süreçlerin uygulandığı tesis ve işletmelerde, bağlı olunan yasal mevzuat ve şartlara uygunluğun sağlanması, üretilen veya servise sunulan gıdalar için belirlenen hijyen - sanitasyon ve gıda güvenliği şartlarının uygulanması gerekmektedir. Bunlara uyulmayan gıda ile ilgili işlemlerin olduğu işletmelerde her zaman gıda kaynaklı hastalıklar, hatta ölüme yol açabilecek durumlar artış gösterebilir. Gıda zehirlenmesine ya da gıda kaynaklı hastalıklara yol açan mikroorganizmaların gelişimi gıdaların tarladan sofraya adını verdiğimiz yolculuğunda üretim alanlarında veya servis vb. tüm aşamalarda oluşabilecek yetersiz sanitasyon koşulları, altyapısal yetersizlikler, personel, hammadde, kullanma suyu, ekipmanlar, ambalaj, hayvanlar ve bitkiler, hava, toprak vb. birçok bulaşma etmeni olabilir. Bu durumda ülkelerde güvenli gıda üretimi ile ilgili yasal mevzuatlar yeterliyse bunların etkin uygulanıp uygulanmadığı ya da işletmelere uygulanan yaptırımların etkin olması gerekmektedir.

Koli Basili, nasıl bir bakteri türü ve hangi şartlarda ortaya çıkıyor? E. colinin patojen olmayan suşları insan ve sıcakkanlı olmayan hayvanların bağırsak floralarında doğal olarak bulunurlar. Ancak herhangi bir ortamda ya da gıdada bulunması dışarıdan bir bulaşı olduğunun göstergesidir. Bu bulaşma gıdalara doğrudan fekal bulaşma ile ya da gıda işlenmesinde rol alana kişiler aracılığıyla dolaylı olarak bulaşır. Hayvansal et ve süt ürünlerinde bulunabilir, yumuşak peynir, çiğ süt ve kıyma en yaygın bulunabilecek gıdalardır. Hastalıklı hayvanlarda hayvan dışkıları ile ya da kesim sırasında bulaşma olabilir.