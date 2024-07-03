2 kişiden 1'inde görülüyor! Agresif kişiliğin ispatı gibi: "Eğer geceleri..."

HİPERAKTİF VE AGRESİF KİŞİLİK HASTALIĞI YILMAZER, psikososyal teorinin, stres ve kişilik yapısının diş sıkma üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek "Günlük hayattaki stresin, diş sıkma şiddetini ve sıklığını artırdığı belirtiliyor. Çalışmaların bir kısmı da diş sıkanların daha hiperaktif, agresif ve endişeli bir kişiliğe sahip olduğunu savunuyor" dedi.





PANDEMİ DİŞLERİ DE VURDU

SON yıllarda özellikle Kovid pandemisiyle birlikte diş sıkma oranlarında büyük bir artış yaşandığının gözlemlendiğini söyleyen Yılmazer "Biz hastanemizde günde 2 bin hastaya bakıyoruz. Hastaların yarısında dişlerinde aşınma ve diş eti problemlerine rastlıyoruz. Bunun en büyük nedeni de diş sıkma. Yani 2 kişiden 1'i dişini sıkıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri pandemide eve kapanmamız. Bu durum stresi çok artırdı" dedi.



'ONDA VAR,BENDE NİYE YOK' STRESİ

YILMAZER, diş sıkmayı arttıran başka bir nedeni de sosyal medya kullanımı olduğunun altını çizerek, "Yapılan araştırmalara göre kişilerin sosyal medyaya yüklenen fotoğraf ve videoları izleyerek, kişilerin hayatları hakkında yorum yapması da onları strese sokup diş sıkmaya neden oluyor. 'Onda var bende niye yok', 'O tatilde ben niye çalışıyorum', 'O çok mutlu ben niye değilim' gibi düşünceler diş sıkmayı artırıyor" dedi.