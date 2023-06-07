2 tane tüketenlerin B12 değeri normale dönüyor! İşte B12 deposunu dolduran besin

B12 vitamini eksikliği, vücuttaki B12 vitamini seviyesinin düşmesi sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. B12 vitamini, sinir sistemi yapısı, hücre yapıları ve kırmızı kan damarları üretimi gibi birçok önemli işlem için gereklidir.
YORGUNLUK VE HALSİZLİK:
B12 vitamini, aynı zamanda vücudun enerji kaynaklarından olduğu için eksikliği durumunda yorgunluk ve halsizlik hissedilir.
NEFES DARLIĞI:
B12 vitamin eksikliği oksijenin dokulara ulaşmasını engelleyebilir. Bu durum, nefes darlığını beraberinde getirir.
SİNİR SİSTEMİ SORUNLARI:
B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Eksiklik durumunda sinir organlarına bağlı olarak uyuşma, titreme, denge bozuklukları, kas zayıflığı, hafıza kaybı ve yetenek güçleri gibi görülebilir.
SİNDİRİM SORUNLARI:
B12 vitamini eksikliği, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. İştah kaybı, kilo kaybı, mide bulantısı veya ishal gibi sağlık problemleri ortaya çıkar.
SOLUK CİLT:
B12 vitamini eksikliği, sağlıklı kırmızı kan üretmeyi etkileyerek ciltte solukluk, sarılık veya vitiligo benzeri hastalıklara sebep olabilir.
Peki, B12 vitamin eksikliklerini gideren besinler hangileri? İşte B12 vitamin eksikliğini gideren besinler...
DENİZ ÜRÜNLERİ:
Özellikle istiridye, alabalık, somon ve sardalye gibi deniz ürünleri B12 vitamini içerir.
ET VE TAVUK:
Kırmızı et, özellikle sığır eti ve karaciğer B12 vitamini açısından zengindir. Tavuk ve hindi gibi beyaz etler de B12 vitamini kaynağı olabilir.
SÜT ÜRÜNLERİ:
Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri B12 vitamini içerir.
YUMURTA:
Yumurta sarısı B12 vitamini içerir. Günde 2 adet haşlanmış yumurta tüketildiğinde B12 vitamini başta olmak üzere birçok vitamin kaynağına ciddi seviyede katkısı olur.
BİTKİSEL SÜTLER VE TAHILLAR:
Bazı bitkisel sütler ve tahıllar B12 vitamini ile takviye edilir. Ürün etiketlerini kontrol ederek, B12 vitamini takviyeli ürünleri tercih edebilirsiniz.
B12 VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:
Eğer bitkisel bir diyet uyguluyorsanız veya yeterli B12 vitamini alamıyorsanız, B12 vitamini takviyeleri alabilirsiniz. Burada önemli olan, takviye almadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğidir.