2 yaşındaki çocuktan büyük sürpriz! Annesinin telefonunda tam 25.000 TL değerinde alışveriş yaptı

Madhu Kumar adlı anne, News 12 adlı kanala verdiği demeçte ilk olarak bir kutu geldiğini ve ardından daha fazlasının gelmeye başladığını, evin aniden paketlerle dolmaya başaldığını anlattı. Daha da fazlasının yolda olduğunu belirten e-mailler ile birlikte şaşkınlıkla ne yapacağını bilemeyen anne, aslında bunu yapanın 22 aylık çocuğu Ayaansh olduğunun farkında değildi.

Online bir alışveriş sitesinde sepete eklediği eşyalar olduğunu gören Kumar, bunların hiçbirini almadığına emin olsa da nasıl geldiğini anlayabilmek için eşini aradı. Fakat onun da bu alışverişi yapmadığını anladığında aslında yürümeye yeni başlayan çocuğu Ayaansh'ın telefonda oyun oynarken sepette bulunan yaklaşık 1800 dolarlık (yaklaşık 25.000 TL) mobilyayı satın almıştı.

Baba Pramod Kumar, çocuğunun bu yaptığına inanamadığını söyledi. Ne varsa her şeyi satın aldığını ve ödemenin onay beklemeden yapılmış olmasına inanmanın zor olduğunu belirtti.