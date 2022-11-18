20 yıllık çalışmanın sonunda keşfedildi: Ölüm esnasında ne hissediyoruz?

Uzmanlar, ABD ve İngiltere'de hastanedeyken kalbi aniden duran ancak sonra iyileşme gösteren iki düzineden fazla insanı test etti. Sonuçlar, hastaların ölüme yaklaştıklarında deneyimledikleri beş ana tema olduğunu gösteriyor.

"BİR VARIŞ NOKTASINA İLERLEME HİSSİ"

Yapılan araştırmada, bu anlarda yaşanan tüm hislerin bir değerlendirmesini içeriyordu. Birçok insan "bir varış noktasına doğru ilerlediklerini" hissettiklerini belirtti. Hatta kalp masajı yapıldığının da farkında olduklarını dile getirdiler.

Çalışmanın araştırmacısı Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sam Parnia, hastaların CPR'den sonra yoğun bakımdaki faaliyetlerden hastaların haberi olabileceğini ve kendilerine uygulanan tedavinin de farkında olabileceklerini dile getirdi.