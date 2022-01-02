2022 numerolojik anlamda ne ifade ediyor? Melis Aygen açıkladı: 2022 umudun yılı olacak

Melis Aygen uzun yıllardır numeroloji alanında üniversitelerde seminerler veren, kitapları yayımlanmış bir isim. Aygen’in Numeroloji Kitabı, rakamların ilginç dünyasına aralanan bir kapı. Biz de 2021’i yeni uğurlamışken, 2022 rakamının altında yatanları konuşmak için Aygen’in kapısını çaldık. İşte 2022’nin numerolojik olarak getirecekleri...

SONAT BAHAR ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:05

Numeroloji, sayıların ve harflerin sayı karşılığının hesaplanmasıyla, mistik dilinin incelenmesine dayanan bir ilim. Numeroloji analizi ise sayı ve harflerin taşıdığı sayısal titreşim ile olaylar, tutumlar, duygular arasındaki ilişki. Türk İslam kültüründe ebced, Avrupa'da numeroloji olarak biliniyor. Melis Aygen numeroloji konusuna uzun yıllarını vermiş bir isim... Aygen ile 2022 rakamını konuştuk.

- 2022 numerolojik anlamda ne ifade ediyor? - 2022 yılının sayısına baktığımızda, numerolojik olarak 2+0+2+2=6 rakamını elde ederiz. Elde ettiğimiz rakamın olumlu ve olumsuz tüm nitelikleri yeni senede bizlerle olacak.

Geçtiğimiz sene 2021 yılı 5 rakamını veriyordu. Numeroloji, 1'den 9'a uzanan sayı sistemi ile çalışır. 5 rakamına baktığımızda, tek rakam olması eril niteliklere sahip bir enerjiyi temsil eder. Keza 1-9 sayı sisteminde 5'in ortada bulunan bir rakam olması, ne yeryüzündeyim ne de gökyüzündeyim diyen "köprü" olarak tabir ettiğimiz ortada bulunan konumu ile geçişi, değişim, dönüşüm, yenilikçilik temalarını simgeliyordu. Sembolünün "Vitrivius Man- Akil İnsan" ile betimlenmesi, insanın "birey" olarak en büyük etkiyi aldığını işaret ediyordu. O nedenle her varlık için düzenlemeler, değişiklikler, deneyimler, yeni durumlar, yenilikçi bakış açılarına adapte olabilme başlıkları ile 5 titreşimi, herkesin hayatının farklı alanları, ekonomi, sağlık, para ve diğer alanlar olsun fırtınalardan, kasırgalardan geçti desek yeridir. Esasında bu yenilikçilik kavramı ya da yeni tabiri ile "Yeni Dünya Düzeni" titreşimlerini ve gelecek yılların nasıl şekilleneceğinin titreşimlerini verdi. 2022'ye geldiğimizde elde ettiğimiz 6 rakamı, 1-9 numerolojik sayı sisteminde yeryüzü ile bağının tamamen koptuğu bir sayı olarak karşımıza çıkar. Keza bundan sonraki yılların getirdiği rakamlar da artık tamamen göksel dediğim, yukarıya, gökyüzü ile bağlı olan rakamlar olacak. Yoğun geçişler, yeni yönler ve yine büyük değişiklikler...

- Bu ne demek ve bize neleri getiriyor? - 6 rakamı özerklik, aile ve kolektif seviyeyi, bilinci temsil ediyor. 2022, güçlü özerklik ihtiyacını sembolize ediyor. Dünyadaki yerini kendi sorumluluğunu alarak inşa etme arzusunu beraberinde getiriyor. Bunu birkaç şekilde açıklayabiliriz. İlki, sisteme, eskiye, yönetim biçimlerine, ekonomi, eğitim sistemi ve daha onlarca başlığa karşı başkaldırıyı, hatta kimi ülkelerde iç savaş titreşimlerinin etkisini işaret ediyor. İyi tarafından bakacak olursak, bu bir uyanış, aydınlanma... Yani şuurlanmak, bilinçlenmek, bilgisizliği artık değiştirmek, ayağa kalkmak, sesini duyurmak, yeniden herkesin uyanması demek bu da. YENİ BİR GERÇEKLİĞE ADIM ATMANIN YILI

- Bir dönüşüm yılı mı 2022? - Artık eski anlayışımız ve inşalarımızdan uzak bir gelecek var gibi görünüyor. Yaşamlarımızda kendimizi teknolojik ve daha farklı sanal (teknoloji) alemlerde inşa etmek anlamını taşıyor. Örnek vermem gerekirse, ev ile temsil edilen 6 artık somut dünyada geleneksel ev sahibi olmaktan bahsetmiyor. Metaverse gibi dijital teknolojik alanlarda bu yapılara sahip olma durumlarını yaşamlarımıza taşıyor olacak. Bildiğiniz tüm yapılar artık yıkılıyor. 2022, yeni realite ve gerçekliklere adım atmanın yılı!

Bunu iki anlamda düşünebilirsiniz. İş yeri, kurumlar, şirketler, bankalar, okullar, üniversiteler gibi aklınıza gelen materyalist dünyadaki somut yapıların hiçbiri aktif olarak artık var olmayacak, çocukluğumuzda seyrettiğimiz ultra teknolojik icatların olduğu film ve kitaplardaki her şeyin gerçekleştiğine tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla, kendi kurduklarınızın, inşa ettiklerinizin ne kadar sağlam olduğunu test edeceğiniz bir yıl! Bunu da bilmemiz gerekiyor. - 2022 rakamı değişen dönüşen teknolojiye dair neler diyor bize? - 2022 yeni yapılara karşı olan uyum ve adaptasyonu getiriyor. Kendi yaşamlarımızın mimarlarına dönüşeceğiz. Örneğin Metaverse... Yapay zeka, VR (sanal gerçeklik) hayatımızın bundan sonraki her alanı bu dünyalarda varlığını sürdürecek. 2022'de bu dünyayı yeni gerçekliğimiz olarak yaşayacağımızdan bu alemlere adapte olma tasarımları (6'nın diğer başlığı ise tasarım) çokça hayatımızın vazgeçilmez aksesuvarları olacak. O dünyalara girişimizi sağlayacak gözlük ve zihin setleri gibi tasarımlar bizlerle bütünleşik bir hal alacak. Söz tasarımdan açılmışken tasarımın her versiyonunun dijitalize halini göreceğiz. Moda, dekorasyon, ürün tasarımı sonsuz geniş bir yelpazede karşımıza teknolojik dünyada çıkacak. Buraya kadar konuştuğum başlıklara istinaden en önemlisi ise bu yapılara, sistemlere adapte olurken de dengeyi koruma durumu önem kazanacak. Dijital rehabilitasyon uzmanları, psikologlar vazgeçilmez meslekler olarak yerini koruyacak.





BU YIL HAYALLERDE SINIR TANIMAYIN! 2022 yılı yani 6 rakamı numerolojik olarak annedir, kadındır... Kadın ve kadın konularının yoğun olacağı bir sene olacak. İlk olarak Anadolu'ya göç, daha toplumsal değer ve aile kavramlarını içinde barındıran bir yıl diyebilirim.

2022, kişisel gelişim yılı olarak da sizlere göz kırpıyor! İlişkilerin yılı 2022, hayatınıza giren herkesin sizin büyük hayat resminizde kişisel gelişiminize çok büyük katkı sağladığına şahitlik edeceksiniz. Hayatınıza girenler, olmanız gereken ya da hayal ettiğiniz kişiye dönüşmenizi sağlayacak potansiyellerle geliyorlar. Elbette kimileri ile olan karşılaşmalar zorlu ve epey dersi içinde barındırıyor olabilir. Büyümenin ve gelişimin kolay olmadığını hatırlatmakta fayda var!

Sosyalleşmeyi temsil eden rakam, olumsuz etkisinde sosyalleşmede kısıtlamayı bu sene 2022'ye taşıyacak gibi görünüyor. Kısıtlamalar Ocak-Nisan aralığında daha etkili olacak gibi. Böylesi bir durum olumlu tarafında, kültür, edebiyat, sanat, özellikle görsel sanat ve müzik ile ilgili alanların coşmasını gerçekleştirecek.

Hava ile bağlantılı 6 rakamı, 2022 yılı, göksel mucitleri ve olayları da beraberinde getiriyor olacak. Diğer gezegenler, uydular keşifler, icatlar, teknolojik ve uzaysal icatlar, intergalaktik seyahatler hakkında çokça haber alacağımız bir sene 2022.

Uçak kazaları, helikopter kazaları, tren kazaları gündemde olacak. Roket, füze ya da diğer teknolojik araçlarla drone gibi hava saldırıları haberlerde yerini alacak gibi görünüyor bu yıl.