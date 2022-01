2022 numerolojik anlamda ne ifade ediyor? Melis Aygen açıkladı: 2022 umudun yılı olacak

- 2022 yılının sayısına baktığımızda, numerolojik olarak 2+0+2+2=6 rakamını elde ederiz. Elde ettiğimiz rakamın olumlu ve olumsuz tüm nitelikleri yeni senede bizlerle olacak. Geçtiğimiz sene 2021 yılı 5 rakamını veriyordu. Numeroloji, 1'den 9'a uzanan sayı sistemi ile çalışır. 5 rakamına baktığımızda, tek rakam olması eril niteliklere sahip bir enerjiyi temsil eder. Keza 1-9 sayı sisteminde 5'in ortada bulunan bir rakam olması, ne yeryüzündeyim ne de gökyüzündeyim diyen "köprü" olarak tabir ettiğimiz ortada bulunan konumu ile geçişi, değişim, dönüşüm, yenilikçilik temalarını simgeliyordu. Sembolünün "Vitrivius Man- Akil İnsan" ile betimlenmesi, insanın "birey" olarak en büyük etkiyi aldığını işaret ediyordu. O nedenle her varlık için düzenlemeler, değişiklikler, deneyimler, yeni durumlar, yenilikçi bakış açılarına adapte olabilme başlıkları ile 5 titreşimi, herkesin hayatının farklı alanları, ekonomi, sağlık, para ve diğer alanlar olsun fırtınalardan, kasırgalardan geçti desek yeridir. Esasında bu yenilikçilik kavramı ya da yeni tabiri ile " Yeni Dünya Düzeni " titreşimlerini ve gelecek yılların nasıl şekilleneceğinin titreşimlerini verdi. 2022'ye geldiğimizde elde ettiğimiz 6 rakamı, 1-9 numerolojik sayı sisteminde yeryüzü ile bağının tamamen koptuğu bir sayı olarak karşımıza çıkar. Keza bundan sonraki yılların getirdiği rakamlar da artık tamamen göksel dediğim, yukarıya, gökyüzü ile bağlı olan rakamlar olacak. Yoğun geçişler, yeni yönler ve yine büyük değişiklikler...

- 2022 yeni yapılara karşı olan uyum ve adaptasyonu getiriyor. Kendi yaşamlarımızın mimarlarına dönüşeceğiz. Örneğin Metaverse... Yapay zeka, VR (sanal gerçeklik) hayatımızın bundan sonraki her alanı bu dünyalarda varlığını sürdürecek. 2022'de bu dünyayı yeni gerçekliğimiz olarak yaşayacağımızdan bu alemlere adapte olma tasarımları (6'nın diğer başlığı ise tasarım) çokça hayatımızın vazgeçilmez aksesuvarları olacak. O dünyalara girişimizi sağlayacak gözlük ve zihin setleri gibi tasarımlar bizlerle bütünleşik bir hal alacak. Söz tasarımdan açılmışken tasarımın her versiyonunun dijitalize halini göreceğiz. Moda, dekorasyon, ürün tasarımı sonsuz geniş bir yelpazede karşımıza teknolojik dünyada çıkacak. Buraya kadar konuştuğum başlıklara istinaden en önemlisi ise bu yapılara, sistemlere adapte olurken de dengeyi koruma durumu önem kazanacak. Dijital rehabilitasyon uzmanları, psikologlar vazgeçilmez meslekler olarak yerini koruyacak.

Bunu iki anlamda düşünebilirsiniz. İş yeri, kurumlar, şirketler, bankalar, okullar, üniversiteler gibi aklınıza gelen materyalist dünyadaki somut yapıların hiçbiri aktif olarak artık var olmayacak, çocukluğumuzda seyrettiğimiz ultra teknolojik icatların olduğu film ve kitaplardaki her şeyin gerçekleştiğine tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla, kendi kurduklarınızın, inşa ettiklerinizin ne kadar sağlam olduğunu test edeceğiniz bir yıl! Bunu da bilmemiz gerekiyor.



2022, 6 göksel ile bağlantılı idi. Bulutlar, su, sel, yağmur, kasırga ve fırtına, hortum vesair. 38 derece iken birden hava olayları başkalaşabilir. Dikkatli ve her daim temkinli olmakta fayda var!

Yakın zamanda gösterime giren Dont Look Up filminin teması gibi dünyamızın yanından kuyruklu yıldız geçecek. Biz de seyircisi olacağız.

Sisin, pusun etrafı kapladığı bir takım doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Hareketli volkanlar, yangınlar ve Çernobil'e benzer bir nükleer olaya karşı 2022 uyarıda bulunuyor bizlere...

Psikolog Maslow'un deyimi ile "kendini gerçekleştirme"yi deneyimleyeceğiniz bir yıl 2022. Harekete geçin ve çaba sarf edin. Hayallerde sınır tanımamak ve teknoloji, yapay zeka kavramlarını ideal ve hayallerinize dahil etmenizi tavsiye ediyor.

6 rakamı ilahi ve manevi olanla ilişkidedir. Keza inanç ile bağlantılı olan 6 rakamı, yaratıcı ile bağlantıda olma durumunu beraberinde getiriyor. Sezgileri dinlemeyi, korunmak için de dua etmenin önemini bizlere hatırlatıyor olacak. Aklınıza gelen güzel şeyleri eyleme geçirmeyi, imgelemeyi, tezahür ettirmeyi hatırlatıyor 2022.

Umudu kaybetmemeyi, sevgiyi, bizi sevginin frekansının yükselteceğini haykırıyor bu yıl.