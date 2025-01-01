2025’in ilk bebeği dünyaya geldi! Koyulan isim gündem oldu

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ "UMUT" OLDU
Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi. Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz." diye konuştu.
VAN
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeğine Eymen ismi verildi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, 2024 yılında olduğu gibi yeni yılda da sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.
Sağlık çalışanlarının yeni yıla işlerinin başında girdiğini ifade eden Sarıkaya, "Yeni doğan bebeklerle yeni yılımızı kutladık. İlimizde doğurganlık hızı yüksek olduğu için her sene yeni bebeklerimizle yeni yıla giriyoruz. Hastanemizde ilk doğan bebeğe bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz. Ailesiyle beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun yıllar geçirmesini diliyoruz." dedi.
Yeni yıla mutlu girdiğini dile getiren baba Özdemir ise, "Bebek sahibi olmak isteyenlere Allah bu mutluluğu nasip etsin. Güzel bir duygu." diye konuştu.
KOCAELİ
Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı. Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.
KONYA
Kentte yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu. Rukiye ve Emre Yorgancı çiftinin kız bebekleri 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anneyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan babası Emre Yorgancı'yı cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti. Eşinin doğumu nedeniyle görev yaptığı ilden izin alarak yola çıkan Yorgancı, duygu dolu anlar yaşadı.
Anne Yorgancı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir kızımız olmasını çok istiyorduk. Ağabeyine de kardeş oldu. Eşim de yolda geliyor. Onun da yolda olmasını çok isterdim. Ama kendisi asker. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu. Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da aileye tebriklerini iletti.
SİVAS
Kentte yılının ilk bebekleri saat 00.01'de Sivas Numune Hastanesi'nde doğdu. Oğuzhan ve Sevil Yıldız çiftinin dördüncü çocuğu olan ve 3 kilo 450 gram olarak dünyaya gelen bebeğe Zeynep Asel adı verildi.
Kentte yeni yılın diğer bebeği ise Haiti'li Djeby Cajuste ile Türk eşi Şevval Çisil Cajuste'nin çocukları 3 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen "Alvin" oldu. Bebeğin babası Haiti'li Djeby, gazetecilere, eşi Şevval Çisel ile üniversite okumak için geldiği Sivas'ta tanıştığını söyledi.
Mutlu olduğunu belirten Djeby, "Bu güzel kızla tanıştım ve evlendik. O kadar sevindim ki bir şey söyleyemiyorum. Çok ilginç ve çok enteresan bir hikayemiz var." dedi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBBM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Belediye Başkanı Adem Uzun, her iki bebeği ziyaret ederek altın hediye etti.
SAKARYA
Sakarya'da 2025 yılının ilk bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda doğdu. Yasin ve Şenay Altun çifti 00.08'de 3 kilo 200 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadığını söyledi.
Anne Şenay Altun, yaptığı açıklamada, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Yılın ilk bebeği olduğu için çok güzel bir duygu. Hocalarıma ve ebe arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.
Doğumu gerçekleştiren Uzman Doktor Duygu Çakmak Güner, hastanın ikinci gebeliği olduğunu ve normal doğumun gerçekleştiğini ifade etti.
Sağlıklı ve güzel bir bebeğin dünyaya geldiğini dile getiren Güner, "Doğumunda bir sıkıntı olmadı. Yeni yılın ilk bebeği hepimize hayırlı olsun. Doğumhanede çalışan ebelerimiz, personelimizin hepsinin doğumlarda emeği var. Hepsine teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık. Gebeliğimiz 38 hafta 5 günlüktü. Sağlıklı güzel bir erkek bebeğimiz oldu." diye konuştu.
TOKAT
Kentte yılın ilk bebeği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde doğdu. Elif ve Hasan Erşahin çiftinin Göktuğ adını verdikleri bebekleri 4 kilo 105 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"Göktuğ" bebeğin annesiyle aynı gün doğduğu belirtildi. Anneyi hastanede ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, küçük altın hediye etti. Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğe hayırlı ömürler dileyerek, anne ve babayı tebrik etti. Ziyarete katılan İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de aileye tebriklerini iletti.
BURSA
Kentte yeni yılın ilk bebeği Bursa Şehir Hastanesi'nde doğdu. Elif, Nevzat Ünlü çiftinin kız bebekleri 3 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında gözlerini açan bebek ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Ünlü çiftini hastanede ziyaret etti.
2024 yılında son doğan bebek olan Gülcan, Metin Çağlayan çiftinin kızı Ezgi Ela'yı da ziyaret eden protokol üyeleri, bebeklere hediyesini verip sağlıklı ömürler diledi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılının ilk bebeği Refik ve Ayşe Kaya çiftinin evlatları oldu. 3 kilo 340 gram ağırlığında 00.01'de dünyaya gelen erkek çocuğuna henüz isim konulmadı. Hastanede aileyi ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uzun ve sağlıklı bir ömür dilediği bebeğe altın taktı.
KAHRAMANMARAŞ
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası Doğum Servisi'nde 00.03'te doğan Ramazan ve Dilek Bozdoğ çiftinin çocuklarına "Orhan" ismi verildi.
Baba Ramazan Bozdağ, 2025 yılının ilk dakikalarına güzel bir hediye ile başladıklarını belirterek, "İlk bebeğimizi yeni yılın ilk dakikalarında kucağımıza aldık. Çok mutluyuz hem eşim hem de şahsım adına. Darısı olmayanların başına inşallah. Allah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Kadın Doğum Uzmanı Mehmet Mustafa Eyol, yeni yılda normal doğumun fazla, sezaryen doğumların ise az olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fulya Debgici ise bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini söyledi.
MALATYA
Malatya'da yeni yılın ilk bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Gülçiçek-Ramazan Dalhançer çiftinin 2 kilogram 400 gram ağırlığındaki kızları oldu. Gülçiçek Dalhançer, anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Üçüncü çocuğum doğdu, çok güzel bir duygu, şu an ismini Ahsen diye düşünüyoruz. Kızım inşallah yeni yıla hayırlı günlerde girdi." dedi.
Baba Ramazan Dalhançer ise evliliklerinin 11. yılında üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiğini ifade ederek, "Bu üçüncü kız çocuğum. Yeni yıla hayırlı geldi. Vatana, millete hayırlı bir evlat olur inşallah. Mutluyuz, huzurluyuz." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evlerinin ağır hasar aldığını, Arguvan ilçesinde babasıyla birlikte kaldıklarını dile getiren Dalhançer, yeni yılda Malatya'nın bir an önce ayağa kalkmasını diledi. Kadın Doğum Uzmanı Gözde Yasemin Kurt da normal doğumla dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.
ERZİNCAN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Zeynep ve Onur Ertane çiftinin 3 kilo 360 gram ağırlığında doğan bebeğine "Metehan" adı verildi.
Anne Zeynep Ertane, yılın ilk dakikalarında doğan bebeğini kucağına almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Baba Onur Ertane de bebeklerinin 2025 yılının ilk gününde dünyaya gelmesinin kendilerinde farklı bir heyecan yarattığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da aileyi ziyaret ederek tebriklerini iletti.
AFYONKARAHİSAR
Kentteki özel bir hastanede Safiye ve Barış Özak çiftinin "Umay" ismini verdikleri kız bebekleri 34 haftalık doğdu.Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne Özak, Afyonkarahisar'daki yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kızının vatana millete hayırlı bir evlat olmasını temenni eden Özak, "İlk bebeğimizi sağlıcakla kucağımıza aldık. Çok güzel ve sapsarı bir kızımız oldu" dedi. Baba Barış Özak da yılın ilk hediyesini aldığı için mutlu ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
AMASYA
Kentte 2025 yılının ilk bebeği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Emrullah ve Tuğba Cenik çiftinin 00.04'te 3 kilo 455 gram ağırlığında doğan erkek bebeğine henüz isim verilmedi. Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Fatma Nur Yaşa, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi. Hastaneye gelen Amasya Valisi Önder Bakan, aileyi ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeğine altın taktı.
Vali Bakan, 2025 yılının herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "Bugün bizde Türkiye'deki 81 il gibi 2024'ü geride bırakıp, yeni bir yıla 2025'e hayırlısıyla girdik. Emniyetin ve jandarmamızın toplam 109 ekibi 879 personeliyle Amasyalı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için hepimiz bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada olduk. En son şu anda hastanemize geldik. Burada yeni doğan bebeğini ziyaret ettik. Onlara hoş geldin dedik, ömrü güzel ve uzun olsun." diye konuştu.
Anne Tuğba Cenik de "Yeni yılda bebeğimiz oldu çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Annelik çok güzel bir şey, bu dördüncü bebeğimiz bizim, hepsi erkek." dedi. Baba Emrullah Cenik ise "Allah'ım tüm çocuğu olmayıp, isteyenlere de nasip etsin, çok mutluyuz özel bir günde doğdu. Allah'ım güle güle büyümek nasip eder inşallah." ifadesini kullandı.
DÜZCE
Rabia-Güngör Gülbahar çiftinin ikinci çocukları Ege, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde, saat 00.07'de dünyaya geldi. Anne Rabia Gülbahar gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.
Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Gülbahar, "Normalde yeni yıl gezerek geçerdi ama bu sefer hastanede geçti. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Aysel Tokay, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği erkek çocuğuna Sedat ismini verdi. Hastanede yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getiren anne Tokay'ı ziyaret eden Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, anneyi tebrik etti, bebeğe çeyrek altın hediye etti. Pamukçu, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.
Siirt'te yeni yılda doğan ilk bebeğe Muhammed Aras ismi verildi. Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaları ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. Hastanenin yeni doğan ünitesinde 3 kilo 200 gram ağırlığında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Evin Elçi'yi de ziyaret eden Kızılkaya, anneyi tebrik etti, bebeğe altın taktı.
Anne Elçi, hastane yetkilileri ve Vali Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti. Ziyarete AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de katıldı.
Fatma ve Cesur İnan çiftinin Bingöl Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeklerine "Ömer" ismi verildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ve Başhekim Nesibe Haydaroğlu ile aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.Bebeğe altın hediye eden Usta, sağlıklı, uzun ömür temennisinde bulundu.
Anne Fatma İnan, beşinci bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Vali Usta, 2024 yılının son bebeği olarak dünyaya gelen "İkra Lina" isimli bebek ile ailesini de ziyaret etti ve altın hediye etti. Usta, ziyaretin ardından gazetecilere, yeni yılının ilk bebeği Ömer'le de tanıştıklarını anne ve bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı ile normal doğumu teşvik ettiklerini dile getiren Usta, "Vatandaşlarımızı normal doğuma yönlendiriyoruz. Yılın son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği de normal doğum yoluyla gerçekleşti. Ben buradan annelere, anne adaylarına da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrı gibi normal olanın normal doğum olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda normal doğuma izin veren annelere babalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Mardin'de yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 975 gram ağırlığında dünyaya geldi. Merkez Artuklu ilçesinde özel bir hastanede 00.04'te dünyaya gelen bebeğe Eymen Alparslan ismi verildi.
Elazığ'da 2025 yılının ilk bebekleri, "Eliz Umay" ve "Ebrar" oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Ayşenur ve Gökhan Kızılkaya çiftinin çocukları "Eliz Umay" bebek 3 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi.
Özlem ve Fatih Doğu çiftinin ilk çocuğu "Ebrar" bebek de 2 kilo 600 gram olarak dünyaya gözlerini açtı. Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.
Altınordu ilçesindeki özel hastanede, Burçin Şahin Yılmaz ile Mehmet Yılmaz çiftinin 00.15'te 3 kilo 115 gram ağırlığında bebekleri doğdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Büşra Şahin, gazetecilere, 2025 yılının ilk bebeği Umay Lina'nın normal doğum ile sağlıklı bir şekilde hayata "merhaba" dediğini söyledi.
Anne Burçin Şahin Yılmaz (29) ise ikinci çocuğunun yeni yılın ilk bebeği olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.
Baba Mehmet Yılmaz da (30) sağlıklı bir bebekleri olduğunu belirterek, "Çok şükür şu anda herhangi bir problemimiz yok. Eşim erken doğacağına ilişkin söylüyordu ama ben inanmıyordum. Nasip oldu ve bu saati de beklemiyorduk. Biraz daha zamanı vardı. Normalde iki hafta erken doğdu. Nasip kısmet." dedi.
Ekin ve Mesut Gündüz çifti, 00.00'da yeni yılın ilk saniyelerinde erkek bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Baba Mesut Gündüz, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.
Tatvan ilçesinde yaşadıklarını belirten Gündüz, "Çok mutluyuz. Doğum, yeni yılın ilk anlarında gerçekleşti. Yaşadığım duyguyu ifade edemiyorum. Bebeğimize Kayra ismini verdik. Doğumu gerçekleştiren doktorumuz ve buradaki sağlık personeline ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mediha Kübra Ceylan ise 2025 yılının ilk bebeğinin doğumuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Doğum yapan annenin takipli hastaları olduğunu anlatan Ceylan, şöyle konuştu:
"Bir hafta sonra doğumu planlıyorduk fakat bebek aceleci davranıp 2025 yılının ilk bebeği olmaya karar verdi. Doğum yeni yılın ilk saniyelerinde gerçekleşti. Bu bebeğimiz 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi. Bu bebeğimizden 10 dakika önce de 2024 yılının son bebeği olduğunu düşündüğümüz bir doğum gerçekleştirdik. Her ikisi de gayet sağlıklı. Ailelerine sağlıklı uzun ömürler, hayırlı evlatlar olmalarını diliyoruz."
Anne Selda Candan'ın kız bebekleri saat 00:01'de dünyaya gözlerini açarken bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anneyi hastanede ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tüm anne ve babaların yeni yılını kutladı.
Anne ve babaların, toplum ve devlet için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Evlatların iyilikleri, güzellikleri ve başarıları tamamen anne ve babanın özverisine bağlı. Sağlıklı bir devlet, başarılı bir devlet geleceği ancak kaliteli, yetişkin ve özverili anne babalar sayesinde olacak." dedi.
Konuşmasının ardından Kumbuzoğlu, Cemile bebeğe çeyrek altın hediye etti, ailesine iyi temennilerinde bulundu. Anne Candan ise gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dört çocuğum var, beşincisi Cemile oldu. Bize çok büyük sürpriz oldu. Tesadüfen kontrole geldiğimizde doğuma aldılar. Çok şükür sağlıkla kucağıma almak nasip oldu." diye konuştu.