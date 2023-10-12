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21 gün boyunca günde 1 kez tüketirseniz tüm kemikleri çelik gibi yapıyor! En doğal kolajen...

Vücuttaki proteinin %30’unu oluşturan kolajen, kas, kemik ve bağ dokularının esnek ve güçlü olmasını sağlar. Vücutta meydana gelen kolajen eksikliği bazı sinyaller verir. Özellikle cilt dokusunda meydana gelen değişimler, kırışıklık, sarkma, halsizlik gibi belirtiler kolajen eksikliğine neden olur. Bu sorunlarla başa çıkabilmenin yolu kolajen içeren besinlerden geçiyor. İşte tüketildiği andan itibaren kemik sağlığını etkileyen 21 günlük kolajen kürüne dair detaylar…

Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:30
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GÜNDE 1 KEZ TÜKETİRSENİZ KEMİKLERİ ÇELİK GİBİ YAPIYOR!

Eklemleri koruyan, kemikleri güçlendiren 21 günlük kolajen kürüne geçmeden önce kemik suyunun faydalarına göz atalım;

EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLER

İçerisinde glukozamin ve kondroit sülfat bulunan kemik suyu, eklem sağlığını destekliyor.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR

Kemik suyu, sindirim sistemini iyileştiriyor, mide zarını güçlendiriyor, jelatin içermesi nedeniyle sindirim sorunlarını en aza indiriyor. Kolajen, kronik kabızlığı bitirmesi sebebiyle bağırsak sağlığını destekliyor.

CİLT BARİYERİNİ ONARIYOR

Kemik suyu içerisinde bulunan kolajen, cilt sağlığını doğrudan etkiliyor. Kolajen, ciltte esneklik ve nem seviyelerinin korunmasına yardımcı oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Amino asit ve mineraller bakımından oldukça zengin olan kemik suyu, soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırıyor.

BESİN DEĞERLERİ YÜKSEKTİR

Kemik suyu, mineraller (örneğin kalsiyum, magnezyum ve fosfor) ve amino asitler içerir, bu nedenle besleyici bir içecektir.

Önemli: Herhangi bir rahatsızlığı olanların kolajen kürünü denemeden önce mutlaka doktoruna danışmalılar.

21 GÜNLÜK KEMİK SUYU KÜRÜ:

21 gün boyunca günde bir bardak tüketeceğiniz ilikli kemik suyunu hazırlamak için öncesinde kemikleri bol suda yıkayın ve bir saat suda bekletin.

İlikli kemik

1 çay bardağı sirke

2 litre su

Tüm malzemeleri düdüklü tencerey atın, orta ateşte 50 dakika pişirin. Birer porsiyon şeklinde dondurup buzluğa atın. Her sabah, cezvede ısıtın. Tüketirken içerisine pulbiber, karabiber ve limon ekleyin.

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