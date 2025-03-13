3 dakikada küfleri yok eden doğal sprey! Tarifi temizlik uzmanı paylaştı, milyonlar izledi

Sheridan, küfün evlerde özellikle banyolarda sıkça görüldüğünü belirterek, bunun son derece normal olduğunu ifade etti. "Küf, doğanın bir parçasıdır. Ancak yaşadığımız alanlarda bu zararlı mantar toksinlerine maruz kalmamamız gerekiyor" diyen Sheridan, kendi hazırladığı doğal küf temizleme spreyinin en güçlü ve etkili çözüm olduğunu belirtti.
DÖRT MALZEMEYLE ETKİLİ KÜF TEMİZLEME SPREYİ
Sheridan, banyodaki küfü yok etmek için evde kolayca hazırlanabilecek bir sprey öneriyor. Bunun için şu dört malzemeyi kullanmanız yeterli:
Bu malzemeleri boş bir sprey şişesine ekleyerek çalkalamanın yeterli olduğunu belirten Sheridan, "Eğer evde hamile biri varsa veya septik sistem kullanıyorsanız, çay ağacı ve karanfil yağını eklemeyin ve sadece su ile sirkeyi kullanın" diyerek ek önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
KÜFÜ YOK ETMEK İÇİN DOĞRU UYGULAMA YÖNTEMİ
Sheridan, bu karışımın etkili olması için küflü yüzeyin önceden ıslatılmaması gerektiğini söylüyor. "Sirke güçlü bir antimikrobiyaldir, çay ağacı ve karanfil yağı ise bu etkisini artırarak gözenekli fayans aralarına daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlar" diye açıklıyor.
Spreyin uygulanmasından sonra 20 dakika beklenmesi gerektiğini belirten Sheridan, bu sürede banyonun diğer kısımlarının temizlenebileceğini söylüyor. Ardından küflü yüzeyi soğuk suyla durulamak gerektiğini vurguluyor. "Küfle uğraşırken mutlaka soğuk su kullanın. Sıcak su, buhar oluşturduğu için küf sporlarının havaya karışmasına ve solunum yoluyla daha fazla küf solumanıza neden olabilir," diye uyarıda bulunuyor.
SON AŞAMA: KÜFÜ TAMAMEN TEMİZLEME
Durulama işleminden sonra Sheridan, bir diş fırçası ve bulaşık deterjanı kullanarak fayans aralarını ve diğer küflü yüzeyleri fırçalamanın gerekli olduğunu belirtiyor. "Bu aşamada küf artık aktif değil. Amaç, küf kalıntılarını tamamen temizleyerek banyonuzun tertemiz görünmesini sağlamak" diye ekliyor.
Sheridan, kalan inatçı küf lekelerini çıkarmak için yumuşak bir sünger ve bulaşık deterjanı kullanmayı öneriyor. Özellikle turuncu renkteki lekelerin dikkate alınması gerektiğini söylüyor: "Turuncu lekeler, siyah küfün oluşmaya başladığının habercisidir. Bu yüzden banyonuzda turuncu alanlar görüyorsanız, temizlik rutininizi hızlandırmanız gerekiyor."
SON ÇARE: ÇAMAŞIR SUYU KULLANIMI
Genellikle doğal temizlik malzemelerini tercih ettiğini belirten Sheridan, küf lekeleri tamamen çıkmadığında tek istisna olarak çamaşır suyu kullandığını belirtiyor. Küf lekesi olan bölgeye katlanmış tuvalet kağıdı yerleştirdikten sonra üzerine çamaşır suyu sıkıp kağıdı yapıştırarak bekletmek gerektiğini söylüyor. Beş ila on dakika bekledikten sonra kağıdı kaldırıp bölgeyi suyla durulamak gerektiğini belirtiyor.
Son olarak, "Bu adımları takip ettiğinizde banyonuza küften tamamen arınmış, sağlıklı bir görünüm kazandırabilirsiniz" diyen Sheridan, düzenli temizlikle küf oluşumunun önlenebileceğini hatırlatıyor.