3 dakikada küfleri yok eden doğal sprey! Tarifi temizlik uzmanı paylaştı, milyonlar izledi

Sheridan, küfün evlerde özellikle banyolarda sıkça görüldüğünü belirterek, bunun son derece normal olduğunu ifade etti. "Küf, doğanın bir parçasıdır. Ancak yaşadığımız alanlarda bu zararlı mantar toksinlerine maruz kalmamamız gerekiyor" diyen Sheridan, kendi hazırladığı doğal küf temizleme spreyinin en güçlü ve etkili çözüm olduğunu belirtti.

DÖRT MALZEMEYLE ETKİLİ KÜF TEMİZLEME SPREYİ

Sheridan, banyodaki küfü yok etmek için evde kolayca hazırlanabilecek bir sprey öneriyor. Bunun için şu dört malzemeyi kullanmanız yeterli:

1 su bardağı su

2 su bardağı beyaz sirke

10 damla çay ağacı yağı

5 damla karanfil yağı

Bu malzemeleri boş bir sprey şişesine ekleyerek çalkalamanın yeterli olduğunu belirten Sheridan, "Eğer evde hamile biri varsa veya septik sistem kullanıyorsanız, çay ağacı ve karanfil yağını eklemeyin ve sadece su ile sirkeyi kullanın" diyerek ek önlemler alınması gerektiğini vurguladı.