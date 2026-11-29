2- İLAÇ KULLANSAN DA TANSİYONUNU ÖLÇ

Uzun yıllardır tansiyon ilacı kullanan hastalar kontrol için geldiklerinde evde tansiyon ölçümlerinin nasıl olduğu sorulduğunda ilaçlarını düzenli içtikleri için çoğunlukla ölçme ihtiyacı hissetmediklerini belirtiyorlar. Ölçüm yapıldığında veya evde düzenli ölçüp, kan basıncı sonuçları ile doktora başvurulduğunda tansiyonun hâlâ yüksek olduğu görülebiliyor. Çünkü, hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanmak, kan basıncının kontrol altında olduğu anlamına gelmez.

3- YAŞLANMAK TANSİYONU NORMALLEŞTİRMEZ

Özellikle ileri yaştaki hastalardan sık duyulan bir soru var. 'Yaşım 70'i geçti. Tansiyonumun 15 olması normal değil mi?' Yaş ilerledikçe damarlarımızın esnekliği azalır ve özellikle büyük tansiyon değerlerinin yükselmesi daha sık görülür. Ancak bir durumun yaşla birlikte daha sık görülmesi, onun normal veya zararsız olduğu anlamına gelmez.