30'lu yaşlarında görünen 63 yaşındaki kadın yaşlanmayı geriye çevirmenin sırrını verdi

Gym Tan, düzenli olarak sosyal medya hesabında yaşlanmayla ilgili ilham veren şeyleri paylaşıyor. Kendisini daha genç gösteren şeyin yaşı üzerine düşünmemek olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyada yayınladığı bir videoda; yaşını düşünmemenin onu bir önceki seneye göre daha genç gösterdiğini ve yaşın sadece bir sayı olduğunu belirtiyor.

YAŞLANMAYA VE YAŞAMA KARŞI OLUMLU BAKIŞ AÇISI

Ardından hayatın kısa olduğunu dile getiriyor ve hayatın tadını çıkarıp, mutlu olup etrafınızı sizleri seven ve bir şeyler öğrenebileceğiniz insanlarla çevrelemeniz gerektiğini ifade ediyor.

Gym Tan'in yaşlanmaya ve yaşama karşı olumlu bakış açısı, çok fazla insanın onun sosyal medyada takip etmesinin nedenlerinden birisi.

20'Lİ YAŞLARA GÖRE DAHA GÜÇLÜ

İki sene önce paylaştığı bir videoda ise 61 yaşında ve en iyi formda ve görüntüde olduğunu belirtiyor. 20'li yaşlarına göre daha güçlü olduğunu ve daha iyi koştuğunu belirtiyor. Ardından da "Yaşlanmaktan korkmayın, hayat gerçekten daha iyi olabilir" şeklinde ekliyor.

Koştuğu videonun altına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle;

"Hesabı ve ilham verdiğin şeyi beğeniyorum."

"Senden çok ilham alıyorum, teşekkürler"

Fotoğraflar Kaynak: Instagram/@californiaistoocasual