4 yaşındaki Bilge’nin ölümü sonrası gündeme geldi! Uzman isim o konuya dikkat çekti ve uyardı

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.'nın Adli Tıp 'taki ön raporu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Bilge A.'nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca , " Koronavirüs aşıları mutlaka uygun görülen tavsiye edilen yaş grubunda ve erişkinlerde ihmal edilmemelidir" diye uyararak, çocuklarda oluşan ani ölümlere dikkat çekti ve ebeveynleri bu konuda uyardı.

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu sonrası Long-Covid döneminde ani ölümlere yol açabilir. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu esnasında veya long-covid dediğimiz enfeksiyon sonrası ilk 3 aylık dönemde ani kalp krizine, kalp kası tutulumuna (myokardit), ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilir. Covid-19 virüsü kalp kaslarına etki ederek kalp kaslarının daha zayıf çalışmasına hatta durmasına neden olabilir. Ancak yapılan araştırmalar özellikle aşı zamanı gelmiş ve aşısını tamamlamış çocuklarda enfeksiyon geçirseler bile kalp kası tutulumu ve diğer kardiyak hastalıklar çok daha az görülmektedir. Bu nedenle çocukluk çağı koronavirüs aşıları mutlaka uygun görülen tavsiye edilen yaş grubunda ve erişkinlerde ihmal edilmemelidir." dedi.

"ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE YEMEKTEN SONRA YAPILMAMASI GEREKEN 4 ŞEY..."

Prof. Dr. Vefik Arıca, yemekten sonra yapılmaması gereken 4 şeye dikkat çekti ve çeşitli uyarılarda bulundu:

Yeni doğan bebekler ilk 6 ay anne sütü aldıkları zaman uyuyabilirken, daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde yemekten sonra yapılmaması gereken 4 şey vardır.

1-Yemekten hemen sonra uyumak: Bebekler ilk yıllarda anne sütü, mama veya ek gıda aldıktan hemen sonra uykuya dalabilir bu durumda anne veya baba kontrolünde doğru yatış pozisyonuyla, gazını çıkarttıktan sonra uyuyabilir. Ancak erişkin yaşlarda yapılan bir araştırmaya göre, yemek yedikten sonraki 1 saat içinde yatan kişilerin felç riski daha yüksek. Diğer taraftan, yemek yedikten sonra yatmak için en az 1 saat bekleyen kişilerde bu risk % 60 oranında azalıyor ve 1 saatten sonraki her 20 dakika için risk % 10 daha düşüyor.

2- Yemekten hemen sonra çay-kahve içmek: Siyah çay, kahve, yeşil çay ve hatta kakaolu içecekler demir emilimini önler. Bunun nedeni içerdikleri bol miktarda polifenolik bileşenlerdir. Normalde bu bileşenler oldukça yararlıdır, ancak yemeğin hemen ardından tüketildiğinde demir emilimini önlerler.

3- Yemekten hemen sonra spor yapmak: Krampları önlemek, hem sindirimden hem de egzersizden maksimum fayda sağlamak için yemek yedikten sonra egzersiz yapmak için en az 45 dakika bekleyin.

4- Yemekten sonra sigara içmek: Sigara içmemeniz için var olan diğer birçok nedenin yanında yemekten hemen sonra sigara içmek, aldığınız besin maddelerinin büyük kısmını yok eder. Sadece bir adet sigara bile vücuttaki C vitaminini azaltır ve B-karoten, E vitamini, çinko ve selenyum gibi antioksidanların seviyesini düşürür. Bu da vücudun sigara kullanma sonucu oluşan serbest radikallerle savaşma yeteneğini azaltır ve kanser riskini artırır.