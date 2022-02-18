4 yaşındaki Bilge’nin ölümü sonrası gündeme geldi! Uzman isim o konuya dikkat çekti ve uyardı

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.'nın Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Bilge A.'nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Koronavirüs aşıları mutlaka uygun görülen tavsiye edilen yaş grubunda ve erişkinlerde ihmal edilmemelidir" diye uyararak, çocuklarda oluşan ani ölümlere dikkat çekti ve ebeveynleri bu konuda uyardı.
"COVID-19 VİRÜSÜ KALP KASLARINA ETKİ EDEBİLİYOR"
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu sonrası Long-Covid döneminde ani ölümlere yol açabilir. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu esnasında veya long-covid dediğimiz enfeksiyon sonrası ilk 3 aylık dönemde ani kalp krizine, kalp kası tutulumuna (myokardit), ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilir. Covid-19 virüsü kalp kaslarına etki ederek kalp kaslarının daha zayıf çalışmasına hatta durmasına neden olabilir. Ancak yapılan araştırmalar özellikle aşı zamanı gelmiş ve aşısını tamamlamış çocuklarda enfeksiyon geçirseler bile kalp kası tutulumu ve diğer kardiyak hastalıklar çok daha az görülmektedir. Bu nedenle çocukluk çağı koronavirüs aşıları mutlaka uygun görülen tavsiye edilen yaş grubunda ve erişkinlerde ihmal edilmemelidir." dedi.
"ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE YEMEKTEN SONRA YAPILMAMASI GEREKEN 4 ŞEY..."
Prof. Dr. Vefik Arıca, yemekten sonra yapılmaması gereken 4 şeye dikkat çekti ve çeşitli uyarılarda bulundu:
Yeni doğan bebekler ilk 6 ay anne sütü aldıkları zaman uyuyabilirken, daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde yemekten sonra yapılmaması gereken 4 şey vardır.
1-Yemekten hemen sonra uyumak: Bebekler ilk yıllarda anne sütü, mama veya ek gıda aldıktan hemen sonra uykuya dalabilir bu durumda anne veya baba kontrolünde doğru yatış pozisyonuyla, gazını çıkarttıktan sonra uyuyabilir. Ancak erişkin yaşlarda yapılan bir araştırmaya göre, yemek yedikten sonraki 1 saat içinde yatan kişilerin felç riski daha yüksek. Diğer taraftan, yemek yedikten sonra yatmak için en az 1 saat bekleyen kişilerde bu risk % 60 oranında azalıyor ve 1 saatten sonraki her 20 dakika için risk % 10 daha düşüyor.
2- Yemekten hemen sonra çay-kahve içmek: Siyah çay, kahve, yeşil çay ve hatta kakaolu içecekler demir emilimini önler. Bunun nedeni içerdikleri bol miktarda polifenolik bileşenlerdir. Normalde bu bileşenler oldukça yararlıdır, ancak yemeğin hemen ardından tüketildiğinde demir emilimini önlerler.
3- Yemekten hemen sonra spor yapmak: Krampları önlemek, hem sindirimden hem de egzersizden maksimum fayda sağlamak için yemek yedikten sonra egzersiz yapmak için en az 45 dakika bekleyin.
4- Yemekten sonra sigara içmek: Sigara içmemeniz için var olan diğer birçok nedenin yanında yemekten hemen sonra sigara içmek, aldığınız besin maddelerinin büyük kısmını yok eder. Sadece bir adet sigara bile vücuttaki C vitaminini azaltır ve B-karoten, E vitamini, çinko ve selenyum gibi antioksidanların seviyesini düşürür. Bu da vücudun sigara kullanma sonucu oluşan serbest radikallerle savaşma yeteneğini azaltır ve kanser riskini artırır.
BEBEĞİN YATIŞ POZİSYONUNA DİKKAT!
Prof. Dr. Vefik Arıca, bebeklerde yatış pozisyonlarının önemli olduğunu söyleyerek, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:
"ANİ ÇOCUK ÖLÜMLERİNE YOL AÇABİLİR"
Çocuk uyumadan önce en az 45 dakika beklenmeli ve gazı çıkarılmalıdır diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, "İlerleyen yaşlarda olabilecek mide-barsak hastalıklarına, reflüye, gastrit olaylarına, geçmeyen öksürüklere, horlama, diş gıcırdatma ve yemek borusuna fazla olan yemek atıklarının ve asidin kaçmasıyla nefessiz kalmaya, boğulmaya hatta ani çocuk ölümlerine yol açabilir." dedi.
Ani bebek ölüm sendromu nedir?
"Amerikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) 1 yaşın altındaki binlerce bebeğin, doldurulmuş hayvan oyuncakları, beşik tamponları, battaniyeler, hava geçirmeyen nevresimler, yumuşak yataklar ve beşikteki diğer nesneler nedeniyle boğularak öldüğünü açıklayan bir araştırma yayınladı. Ani bebek ölüm sendromu 1 yaş altındaki hiçbir sıkıntısı olmayan bebeklerde görülüyor. Ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ölüme halk dilinde beşik ölümü de deniliyor. Beşik ölümü genellikle erkek bebeklerde sabah 10.00 ile gece 22.00 arasında uyku esnasında yaşanıyor. Ölümlerin yüzde 90'ı altı ayın altındaki bebeklerde meydana geliyor."
BEBEK YATIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREK KURALLAR
3S KURALI
"Belirtilen kurallara uyduğumuz zaman çok fazla sıkıntı yaşamayız. Üç 'S' kuralı bizim için önemli. Sırt üstü yatacak. Sigara içilen ortamdan uzak tutulacak. Sağlıklı ve uygun şartlar sağlanacak. Bunları başardığımız zaman bebek ölüm oranlarını yüzde 90 azaltabiliriz."