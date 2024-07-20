5 bin kişide 1 görülüyor: Doğuştan cinsel organı yoktu! Hayatı bu ameliyatla değişti...

Antalya'da yaşayan D.Y., ergenlik döneminde regl görmeyince doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kadının dış genital organlarının normal geliştiği, iç genital organlarının olmadığı, Müllerian Agenezi hastası olduğu belirlendi. 5 bin kişide 1 görünen hastalık nedeniyle yaklaşık 4 yıl farklı doktorlara başvuran, ancak ameliyat olamayacağı söylenen D.Y. başka bir hastaneye başvurdu.

'ÇOK NADİR YAPILAN CİNSEL ORGANI OLUŞTURMA AMELİYATI'

Çok nadir görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ömer Ünal, "Bu operasyon ülkemizde çok nadir yapılan, cinsel organı oluşturma ameliyatıdır. Bu hastalık 5 binde 1 görülen, kadınlarda rahim ve vajinanın olmamasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık tip-1 ve tip-2 olarak gözüküyor. Tip-2'de bazı iskelet anormallikleri, sağırlık, böbrek yokluğu gibi sorunlarla seyreden bir sendromdur. Biz bu sendromu yaşayan hastalarda sağlıklı bir cinsel hayatı sağlamak adına yeniden cinsel organ oluşturmaktayız" dedi.