ZORLU BATAKLIKLARDA DRONELAR DEVREYE GİRDİ

USGS bilim insanları, karmaşık ve geçit vermeyen bataklık arazisinde yılanları daha sık ve güvenli bir şekilde tespit edebilmek için küçük insansız hava araçlarına monte edilen yeni bir radyo takip teknolojisini de test ediyor. Radyo alıcısı veya kamera taşıyan bu dronelar sayesinde saha personelinin güvenliğinin artırılması ve veri akışının hızlandırılması hedefleniyor.