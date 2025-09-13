55 yıldır artıyor! Japonya’da 100 yaş üstü insan sayısı rekor kırdı

Japonya'da 100 yaş ve üzeri nüfus, 55 yıl aralıksız artarak 2024'te 99 bin 763'e ulaştı. Kadınlar, bu yaş grubunun yüzde 88'ini oluşturuyor. En yaşlı Japon kadın 114, erkek ise 111 yaşında. Shimane eyaleti, her 100 bin kişide 168,69 yaşlı oranıyla 13 yıl üst üste birinci oldu. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,13, erkeklerde 81,09 olarak belirlendi. Veriler 1963'ten beri toplanıyor.

YAŞAM TARZLARI EN BÜYÜK ETKEN!

Uzmanlar, Japonların yaşam süresinin uzamasında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının, sosyal bağların ve aktif yaşam tarzının önemli rol oynadığını belirtiyor. Japon mutfağı, taze sebze, deniz ürünleri, fermente gıdalar ve sınırlı miktarda kırmızı et içeriyor. Bu beslenme tarzı, kalp hastalıkları ve obezite riskini azaltarak ömrü uzatıyor. Ayrıca, porsiyonların küçük olması ve yavaş yemek yeme kültürü sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekliyor.

YAŞAM BOYUNCA DÜZENLİ AKTİVİTE ÖNEMLİ

Bunun yanı sıra Japon kültüründe sosyal bağların güçlü olması da uzun ömür üzerinde etkili. Aile ilişkileri, arkadaş çevresi ve topluluk içindeki aktif rol, stresi azaltıyor ve psikolojik sağlığı güçlendiriyor. Yaşam boyunca düzenli fiziksel aktivite, özellikle yürüyüş ve bahçecilik gibi hafif egzersizler, kas ve kemik sağlığını koruyarak yaşlanmayı yavaşlatıyor.

Japonların "ikigai" olarak bilinen yaşam amacı felsefesi de öne çıkıyor. İnsanların hayatta bir amacı olması, zihinsel motivasyonu artırıyor ve depresyon riskini azaltıyor. Shimane eyaleti gibi bölgelerde bu alışkanlıklar özellikle yoğun bir şekilde gözlemleniyor; her 100 bin kişide 168 yaşlı oranıyla uzun yaşamın merkezi haline geliyor.

Japonların uzun yaşam sırrı sağlıklı beslenme, güçlü sosyal bağlar, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam amacı felsefesinin birleşiminde yatıyor. Onların yaşam tarzından ilham almak, siz de daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.