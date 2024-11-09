6 adımda mutlu ilişkinin anahtarı! Meğer sessiz kalmak...

Bağlılık; sevdiğiniz kişiye saygılı olmak, sadık kalmak ve dürüst davranmaktır. Bağımlılık ise zayıflık, sömürüye maruz kalma ve mutsuzluktur. Bu iki kavram arasındaki fark, aşkta ve hayatta mutluluğun tarifini verir. Doğru ilişkiler için, yalnız kalmak pahasına da olsa en baştan sınırları çizin

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 09.11.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Söylenişi benzer ama anlamları çok farklı olan kavramlardır bağlılık ve bağımlılık. Bağlılık aslında ilişkinin en temel besinlerinden biridir. Birini sevebilmek için o kişiye bağlılık gereklidir. Bu durum da ancak güven duygusuyla oluşur. Bir ilişkide güvenin varlığından söz edemiyorsak zaten ne sevgi ne de ilişkiden bahsedilebilir. Güveni sağlayan şey, sözler ve davranışların birbiriyle uyum içinde olması ve aynı duyguyu hissettirebilmesidir. İlişki yaşanırken birinin sürekli olarak bir diğerini şüphe ve kuşku içinde bırakması kişilerin birbirine olan bağlılığının azalmasına neden olur. Ayrıca ilişki yaşanırken var olup çok iyi hissettiren bazense tamamen kaybolan, öfkelendiğinde tamamen düşüncesizce kötü sözler sarf eden, sizi kelime ve davranışlarıyla tamamen değersiz hale getiren birine hem güven duymak hem de bağlılık hissetmek çok zor olacaktır. Bağlılık iki kişinin birbiriyle sevgi ipiyle bağlı hissederek eşit ve dengede olmasıyla mümkündür. Fakat ilişkinizi sorguladığınızda kafanızda sürekli kuruntular, şüpheler oluşmaya başladıysa ve kendinizi analiz ettiğinizde git gide bağımlı hale geldiğinizi fark ettiyseniz... Özellikle onun olmadığı yerlerde çok mutsuzsanız, hep onun size sunduğu hayatı yaşamaya başladıysanız ve koyduğunuz sınırlar size değil de ona aitse?





KORKULARLA YAŞAYANIN KADERİDİR ALDATILMAK

İlişkide kişinin git gide bağımlı hale gelmesi ve takıntılarının artması ilişkiye en çok zarar veren durumlardan biridir. Bağımlı olan kişi zaman geçtikçe kendisi olmaktan vazgeçer. Kendini feda etmeye başlar, ödünler verir ve zaten bir süre sonra da kendi kişiliğinden eser kalmayarak silinir gider, kendini unutur. Bunu yapmasının temel nedeni ise artık partnerinin onu bırakacak olmasından çok korkan bağımlı bir insana dönüşmüş olmasıdır. Karşısındakini kaybetmeye dair hissettiği korku artık onun tüm davranışlarını etkilemeye başlar. Kişi bağımlı hale geldiğinde tek düşündüğü artık o kişi olmadan hayatını sürdüremeyeceği ve mutlu olamayacağıdır. Zaten kişi bu korkular üzerine yaşadığı zaman kaderi ya aldatılmak ya da terk edilmek olur. Bunun nedeni ise kişinin terk edilmekten çok korktuğu için ilişkisinde ödünler verecek olması, sınırlar çizememesidir. Karşı taraf partnerinin bağımlı olduğunu çok farkındadır. Ve kişinin tüm kaygı ve korkularını bilerek bundan faydalanır ve onu manipüle eder. Sürekli partnerini kontrol etmeye çalışan, onunla vakit geçirmek isteyen ve partnerini kontrol altında tutmak isteyen kişilerin varlığı azımsanmayacak kadar fazla... Yaşamınızda tek keyif aldığınız şeyi partneriniz haline getirirseniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek ve kendiniz için bir şeyler yapmak yerine sürekli onunla olmak, onunla vakit geçirmek için çaba harcıyorsanız bağımlı olma döngüsüne sıkıştınız demektir. Özellikle partneriniz yanınızda her olmadığında onun sürekli sosyal medya hareketlerini izliyor ve her daim onunla olmayı istiyorsanız bağımlıya dönüşmüş olabilirsiniz.