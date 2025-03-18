8 günlük uzay görevi kabusa döndü! Astronotlar 9 ay sonra Dünya’ya dönüyorlar!

Haziran 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıkan ikili, yeni uzay kapsülü ile fırlatılmıştı. Ancak kapsülde meydana gelen itici arızası ve helyum sızıntısı nedeniyle uzayda planlanandan çok daha uzun bir süre mahsur kaldılar.
NASA, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi için aylarca çalıştı. Sonunda, 18 Mart Salı sabahı erken saatlerde gerçekleştirilen 17 saatlik yolculuk sonunda astronotlar, ISS'den ayrılarak Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.
Yakın zamanda ISS'ye dört yeni mürettebat üreyesinin gelmesiyle, Williams ve Wilmore'un ayrılmasına olanak tanıyan bir düzenleme yapıldı. İkiliye, astronot Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov da eşlik ediyor.
YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKEBİLİRLER
Astronotlar Dünya'ya indikten sonra vücutlarının yer çekimine uyum sağlayabilmesi için bir rehabilitasyon sürecinden geçecekler. NASA, astronotların uzayda kaldıkları süre boyunca sağlıklarını düzenli olarak takip ettiğini ve güvenlikleri için her türlü önlemi aldığını belirtiyor.
Astronotlar dünyaya indikten sonra sedyeyle uzay aracından çıkartılacaklar. NASA'nın eski bilim insanı John DeWitt, astronotların Dünya atmosferine döndüklerinde yürümekte zorluk çekebileceğini, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi etkiler yaşayabileceklerini söyledi.
Daha sonra, astronotlar detaylı sağlık kontrollerinden geçecek.
Uzmanlara göre, astronotların kas kütlelerini ve güçlerini yeniden kazanmaları için en az altı haftalık bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı olacak. Bu süreç boyunca, özel egzersizler ve beslenme planları uygulanacak.