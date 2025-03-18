8 günlük uzay görevi kabusa döndü! Astronotlar 9 ay sonra Dünya’ya dönüyorlar!

NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, sekiz günlük bir görev olarak planladıkları uzay yolculuğundan tam dokuz ay sonra nihayet Dünya'ya geri dönüyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:36 PAYLAŞ ABONE OL

Haziran 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıkan ikili, yeni uzay kapsülü ile fırlatılmıştı. Ancak kapsülde meydana gelen itici arızası ve helyum sızıntısı nedeniyle uzayda planlanandan çok daha uzun bir süre mahsur kaldılar.

NASA, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmesi için aylarca çalıştı. Sonunda, 18 Mart Salı sabahı erken saatlerde gerçekleştirilen 17 saatlik yolculuk sonunda astronotlar, ISS'den ayrılarak Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.