8. üniversitesini birincilikle bitirdi! 63 yaşındaki İsmail Amca diplomasını 1.5 yaşındaki ikizleriyle aldı...

Hatay'da 8. üniversitesinden mezun olan 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur, 35 yıldır süren üniversite eğitiminde 8. diplomasını bölüm birincisi olarak almayı başardı. Azmiyle takdir toplayan Güzelmansur, mutluluğunu eşi ve bir buçuk yaşındaki ikiz evlatlarıyla yaşadı.

İHA Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:36 PAYLAŞ ABONE OL

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyet töreninde en dikkat çekende Adalet bölümünü birincilikle bitiren 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur oldu. İlerleyen yaşına rağmen okuma azminden vazgeçmeyen İsmail amca, kendinden 40 yaştan fazla küçük olan sınıf arkadaşlarıyla birlikte diploma almanın heyecanını yaşadı. 8.kez üniversite diploması almaya hak kazanan Güzelmansur, üstün başarı belgesini 1 buçuk yaşındaki ikiz evlatları; Yusuf ve Hasan ve eşi Semira ile birlikte aldı.



"BÖLÜM BİRİNCİSİYİM, OKUL İKİNCİSİYİM VE 8.ÜNİVERSİTE DİPLOMAMI ALDIM BU GÜN"

35 yıldır üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren ve okuduğu bölümleri sıralayan İsmail Güzelmansur, "Antakya Meslek Yüksekokulu öğrencisiydim, bu gün mezun oldum. Bölüm birincisiyim, okul ikincisiyim. 8.üniversite diplomamı aldım bu gün, 63 yaşındayım. Ben ilk üniversitemi bitirdiğimden beridir hep öğrenci olmuşumdur. Hiçbir zaman eğitimime ara vermedim."