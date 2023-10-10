8 yaşından beri mücadele ediyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

Günümüzde yalnızca 250 kişide görülen bu durumu yaşayan Tessa Hansen-Smith sosyal medyada yaşadıklarını paylaşıyor.
TESSA'NIN GENÇLİĞİNDEN BERİ SUYA ALERJİSİ VAR
Fresno'lu 25 yaşındaki bir kadında, suya alerjisi olan Aquajenik Ürtiker adı verilen nadir bir durum gelişti. Bu olağandışı durum, cildinde, hatta gözyaşı ve terin tetiklediği izler ve kurdeşenlerin oluşmasına yol açmaktadır. 8 yaşından beri bu durumla mücadele eden Tessa Hansen-Smith şunları söylüyor: "Duştan çıktığımda cildimde büyük izler kalıyordu ve duştan sonra saç derim çok acıyordu."
Durumu nedeniyle Tessa su içtiğinde boğazında ve vücudunda yanma hissi yaşıyor. Sonuç olarak, bu sorunu yönetmek için benzersiz bir yaklaşım benimsemiş. Su yerine süt içtiğini söyleyen kadın sütteki yağlar, proteinler ve şekerler, su moleküllerinin bağışıklık sistemini atlatmasına yardımcı olarak rahatsızlığı hafiflettiğini söylüyor.
OLDUKÇA NADİR BİR DURUM
Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından tanımlandığı şekliyle Aquajenik Ürtiker, sıcaklığı ne olursa olsun suyla cildin teması üzerine kurdeşenlerin hızla geliştiği nadir bir durumdur. İlginç bir şekilde, kesin nedenleri bilinmemekle birlikte ağırlıklı olarak kadınları etkilemektedir.
Tessa'nın annesi ve aile hekimliği doktoru olan Dr. Karen Hansen-Smith, yıllarca uzmanlara danıştıktan sonra kızının su alerjisini keşfeden kişiydi. Bir anne olarak Tessa'nın alerjisinin gerçek nedeninin ne olduğunu fark edemediği için biraz pişman olduğunu ifade etti: "Duştan çıktığında kurdeşen olduğunu görmediğim ve bunu bir şekilde çözemediğim için bir anne olarak kendimi biraz suçlu hissediyorum. Daha önce bunun bir su sorunu olduğunu söylemiştik."
"Bu yürek parçalayıcı. Kızım yaşamak istediği hayatı yaşamıyor" dedi. Tessa'nın ayrıca suya alerjisi olmayan bir ablası var.
DUŞ ALMAK ONUN İÇİN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ
Tessa terlemeye neden olan aktivitelerden aktif olarak kaçınıyor gerektiğinde deodorant kullanarak vücut kokusunu en aza indirecek adımlar atıyor, ancak ara sıra kendini duşun gerekli olduğu durumlarda buluyor: "Duş almamı gerektirecek şeyler yapamıyorum" diyor.
"Duşta 5 dakikadan fazla ayakta durmak ve aynı zamanda su bana çarparken hiperventilasyon yaparak bayılmamaya çalışmak, başkaları için olabileceği gibi rahatlatıcı bir kişisel bakım deneyimi değil" diye açıklıyor.
Dünya çapında 250'den az kişiyi etkilediği tahmin edilen Akuajenik Ürtiker'in son derece nadir olduğu göz önüne alındığında, Tessa sıklıkla başkalarının şüpheli yaklaşımlarıyla karşılaşıyor. Hatta bazı kişiler alerjisini test etmeye bile çalışıyor ki bu onun için zorlayıcı ve sinir bozucu olabiliyor.
SU YERİNE SÜT İÇİYOR
Tessa sosyal medya üzerinden deneyimlerini ve yolculuğunu sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
2019 Instagram hikayesinde takipçilerine, bağışıklık sisteminin her su molekülünü algılamadığını, bu nedenle başta süt olmak üzere bir miktar su alımını tolere edebildiğini açıkladı. Su içmenin boğazında ve vücudunda nasıl yanma hissine yol açtığını ve beslenmesinde proteinler, yağlar ve şekerler gibi temel besinleri alarak, durumuyla ilişkili alerjik reaksiyonları daha iyi yönetip hafifletebileceğini ayrıntılarıyla anlattı.