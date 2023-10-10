8 yaşından beri mücadele ediyor! Öyle bir şeye alerjisi var ki…

OLDUKÇA NADİR BİR DURUM

Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından tanımlandığı şekliyle Aquajenik Ürtiker, sıcaklığı ne olursa olsun suyla cildin teması üzerine kurdeşenlerin hızla geliştiği nadir bir durumdur. İlginç bir şekilde, kesin nedenleri bilinmemekle birlikte ağırlıklı olarak kadınları etkilemektedir.

Tessa'nın annesi ve aile hekimliği doktoru olan Dr. Karen Hansen-Smith, yıllarca uzmanlara danıştıktan sonra kızının su alerjisini keşfeden kişiydi. Bir anne olarak Tessa'nın alerjisinin gerçek nedeninin ne olduğunu fark edemediği için biraz pişman olduğunu ifade etti: "Duştan çıktığında kurdeşen olduğunu görmediğim ve bunu bir şekilde çözemediğim için bir anne olarak kendimi biraz suçlu hissediyorum. Daha önce bunun bir su sorunu olduğunu söylemiştik."



"Bu yürek parçalayıcı. Kızım yaşamak istediği hayatı yaşamıyor" dedi. Tessa'nın ayrıca suya alerjisi olmayan bir ablası var.

DUŞ ALMAK ONUN İÇİN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

Tessa terlemeye neden olan aktivitelerden aktif olarak kaçınıyor gerektiğinde deodorant kullanarak vücut kokusunu en aza indirecek adımlar atıyor, ancak ara sıra kendini duşun gerekli olduğu durumlarda buluyor: "Duş almamı gerektirecek şeyler yapamıyorum" diyor.

"Duşta 5 dakikadan fazla ayakta durmak ve aynı zamanda su bana çarparken hiperventilasyon yaparak bayılmamaya çalışmak, başkaları için olabileceği gibi rahatlatıcı bir kişisel bakım deneyimi değil" diye açıklıyor.