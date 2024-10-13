90 yaşını geçenlerin ortak özellikleri! Bu 5 adımı uyguluyorlar...

İlerleyen yaşlarınıza kadar sağlıklı ve verimli bir ömre sahip olabilmeniz için yapmanız gereken en önemli şey stresle baş edebilmek ve pozitif bir bakış açısı benimseyebilmek

Hakan Mengüç Giriş Tarihi: 13.10.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Herkes uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek ister. Ancak, yaşlanmak hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğu kadar, onu nasıl geçirdiğimiz de bir o kadar önemlidir. Kimileri bu süreci daha sağlıklı, enerjik ve mutlu yaşarken, kimileri ise çok daha zor bir şekilde yaşlanır. Peki, bu farkı yaratan nedir?

Geçmişte, 90 yaşını aşmış pek çok insanla kısa da olsa sohbet etme ve onları gözlemleme fırsatım oldu.

Ailemin büyüklerinden biri olan 90'lı yaşlarına ulaşmış dedem, son zamanlarında bizimle yaşadı. Onun günlük rutinlerini ve hayata bakış açısını yakından gözlemleyebildim. Bu süreçte onun uzun ömrünü etkileyen bazı önemli detayları fark ettim. Ayrıca, bu konuda yazılmış birçok kitabı okuyarak, dünyanın farklı bölgelerinde uzun yaşam süren insanların ortak özelliklerini araştırdım.

Sonuçta, 90 yaşını aşan insanların yalnızca uzun yaşamlarıyla değil, aynı zamanda yüksek yaşam kaliteleriyle de öne çıktığını gördüm. Onların deneyimlerinden ve bilimsel araştırmalardan öğrendiklerimle, 90 yaşını geçmiş bireylerin ortak özelliklerini belirledim.

İşte 90 yaşını geçmiş insanların ortak 5 özelliği:





1- POZİTİF BİR YAŞAM TARZI BECERİSİ 90 yaşını aşmış bireylerin en dikkat çeken özelliklerinden biri, hayata karşı olumlu bir bakış açısına sahip olmalarıdır.

Stresli durumlarla karşılaştıklarında, genellikle daha sakin kalmayı başarırlar ve olayları büyütmek yerine, daha yapıcı bir tutum sergilerler.

Onlar için hayat, inişler ve çıkışlarla dolu bir yolculuk olduğunu kabul etmişlerdir.

Bu kişilerin ortak özelliklerinden biri de, sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşma yetenekleridir.

Aynı zamanda, bu kişiler stresin getirdiği baskıdan kaçınmak için belirli alışkanlıklar geliştirmiştir.