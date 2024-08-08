980 gram doğan Işık bebek hayata böyle tutundu! Türk doktorlardan tıp literatürüne geçen tedavi

Işık bebeğin damarındaki tıkanıklığın çok güzel şekilde açıldığını belirten Doç. Dr. Aydoğan, "Şu an bebeğimiz 90 günlük ve artık taburculuğa hazır. Hiçbir solunum destek ihtiyacı olmadan gayet güzel bir şekilde yaşamına devam etmesini planlıyoruz. Bebeğimiz hem prematürite hem ciddi bu aort koarktasyonu tablosu ile beraber yaşama çok güçlü bağlandı. Bu zorlu süreci çok güzel atlattı, çok güzel savaştı. Şu anda sağlıklı bir hayat onu bekliyor. Bu bebeğimiz bizim Türkiye'de anjiyo ile aort koarktasyonu onarımı yapılan, açılımı yapılan ilk bebeğimiz" diye konuştu.

'DAMARLARINDA KRİTİK DARLIK VARDI' Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akif Kavgacı ise Işık bebeğin 13'üncü gününde yapılan tetkiklerinde damarlarında 1,5 milimetre kadar kritik bir darlık olduğuna dikkat çekerek, "Ekokardiyografide bu darlığı gördükten sonra hastamızı kateter anjiyografi işlemine aldık ve burada da kasıktaki toplardamar yoluyla hastamıza kateter anjiyografisini yaparak 'balon anjiyoplasti' dediğimiz işlemi gerçekleştirerek bu 1,5 milimetrelik darlık bölgesini 3,5 milimetreye kadar genişlettik ve işlemi sonlandırdık. "