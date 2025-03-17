Adeta sessizce ilerleyen bir pandemi! Kronik hastalıkların başlıca sebebi...

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiren ve bu doğrultuda kronik hastalıklarla etkin bir mücadele yürüten Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlık Merkezlerinde 1 Kasım-31 Ocak arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi. 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. Uzmanlar, önüne geçilmezse kronik hastalıkların gelecekte tüm hastalıkların 3'te ikisinden sorumlu olacağı tahmininde bulunuyor.

STRES VE KAYGI KRONİK HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Genetik faktörlerin yanı sıra sağlıksız yaşamın da kronik hastalıkların en büyük sebebi olduğunu belirten Uzman Dr. Hacıosman, "Geçtiğimiz yıllardaki oranlara baktığımızda kronik hastalıklara yakalanan kişi sayısı gün geçtikte artış gösteriyor. Bu sessizce ilerleyen bir pandemi gibi düşünülebilir. Bu hastalıkların toplum sağlığı açısından ölüme ve felce etki eden ciddi sonuçları olduğundan dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalı. Genel olarak genetik faktörlerden kaynaklandığı düşünülen kronik hastalıkların ortaya çıkmasında pek çok sebep yer alıyor. Şekerli ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesi, doymuş yağ, aşrı tuz kullanımının yanı sıra sigara, alkol kullanımı kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden olur. Bunlarla beraber gelen obezite, diyabet ise bu hastalıkları tetikliyor. Ayrıca modern yaşamın getirdiği stres, kaygı bozuklukları, uyku düzensizlikleri ve özellikle hareketsiz yaşam bizlerin sağlığını riske atıyor" açıklamasında bulundu.