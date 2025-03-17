Adeta sessizce ilerleyen bir pandemi! Kronik hastalıkların başlıca sebebi...

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiren ve bu doğrultuda kronik hastalıklarla etkin bir mücadele yürüten Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlık Merkezlerinde 1 Kasım-31 Ocak arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi. 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. Uzmanlar, önüne geçilmezse kronik hastalıkların gelecekte tüm hastalıkların 3'te ikisinden sorumlu olacağı tahmininde bulunuyor.
STRES VE KAYGI KRONİK HASTALIKLARI TETİKLİYOR
Genetik faktörlerin yanı sıra sağlıksız yaşamın da kronik hastalıkların en büyük sebebi olduğunu belirten Uzman Dr. Hacıosman, "Geçtiğimiz yıllardaki oranlara baktığımızda kronik hastalıklara yakalanan kişi sayısı gün geçtikte artış gösteriyor. Bu sessizce ilerleyen bir pandemi gibi düşünülebilir. Bu hastalıkların toplum sağlığı açısından ölüme ve felce etki eden ciddi sonuçları olduğundan dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalı. Genel olarak genetik faktörlerden kaynaklandığı düşünülen kronik hastalıkların ortaya çıkmasında pek çok sebep yer alıyor. Şekerli ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesi, doymuş yağ, aşrı tuz kullanımının yanı sıra sigara, alkol kullanımı kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden olur. Bunlarla beraber gelen obezite, diyabet ise bu hastalıkları tetikliyor. Ayrıca modern yaşamın getirdiği stres, kaygı bozuklukları, uyku düzensizlikleri ve özellikle hareketsiz yaşam bizlerin sağlığını riske atıyor" açıklamasında bulundu.
BİRÇOK RİSKİ BERABERİNDE GETİRİYOR
Kronik hastalıkların artması, sağlık açısından birçok ciddi riski beraberinde getirdiğine de dikkat çeken Uzman Dr. Hasan Hacıosman "Kontrolsüz yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol damar tıkanıklıklarına yol açarak kalp krizi ve beyin felci gibi durumların riskini artırıyor. Böbrek hasarı, göz hastalıkları ve sinir hasarına yol açabiliyor." dedi.
NASIL KORUNURUZ?
Kronik hastalıkların önlenmesinin toplumsal sağlık açısından kritik önem taşıdığını anlatan uzman kronik hastalıklardan korunma yöntemlerini şöyle sıraladı;
*Dengeli ve Sağlıklı Beslenme: Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları benimsenmeli, sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet tercih edilmelidir.
*Şeker ve Tuz Tüketiminin Azaltılması: Aşırı şekerli yiyecek ve içeceklerin yanı sıra tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır.
*Hayvansal Gıdaların Azaltılması ve İşlenmiş Gıdalardan Kaçınılması: İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, daha doğal ve taze gıdalara yönelinmelidir.
*Düzenli Egzersiz: Haftada en az 2-3 gün, ortalama 30-45 dakika yürüyüş veya başka fiziksel aktiviteler yapılmalıdır.
*Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga gibi stresle başa çıkma yöntemleri ve hobilerle stres seviyesi düşürülmelidir.