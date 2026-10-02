Adı aynı, lezzeti bambaşka! Gaziantep, Kayseri ve Sivas’tan 3 katmer tarifi



SİVAS KATMERİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant veya yaş maya

2.5 su bardağı un

Tuz

ARASI İÇİN:

100 gram tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI: Öncelikle hamuru için; un hariç tüm malzemeleri derin bir kaba alıp karıştıralım. Azar azar un ekleyip, yumuşak ama ele yapışamayacak bir hamur haline gelene kadar yoğuralım. Yumuşak hamur haline geldikten sonra, üzerini streçleyip 1 saat mayalanması için dinlendirelim. Mayalanan hamuru kaptan alıp, yuvarlayalım ve 2 eşit parçaya bölelim ve 10 dakika daha rahat açmak için dinlendirelim. Bu arada bir tavaya tereyağı alıp, hafif eriyecek şekilde orta ateşe alalım. Ardından zeytinyağını ekleyip, karıştıralım. Merdane yardımıyla ilk parçayı yarım santim kalınlığında açalım. Üzerine yağ karışımını her tarafına gelecek şekilde sürelim ve zarf şeklinde katlayalım. İkinci parçayı tezgaha alıp, merdaneyle iyice açalım ve üzerine yağ sürelim. Katladığımız birinci parçayı, ortasına yerleştirelim. Tek kare haline gelen hamuru, (küçük) fırın tepsisine göre dikdörtgen veya kare şeklinde merdaneyi yuvarlak hamur olmaması için döndürmeyin. Fırın tepsisine göre açtığımız yarım santim hamuru, yağlanmış veya yağlı kağıt serili fırın tepsisine dikkatlice koyalım ve 10 dakika dinlendirelim. Bir kapta yumurtanın sarısını ve yoğurdu iyice çırpıp, hamurun üzerine sürelim ve bir bıçak yardımıyla düz çizgiler veya kenardan başlayıp eğri çizgiler çizelim. Bu aşama da bittiğine göre, artık 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirebiliriz.