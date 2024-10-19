Adıyaman'da 1.700 yıllık hazine keşfi! "Bir kayanın içinde..."

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bir vatandaşımızın yapmış olduğu ihbar sonucunda Yukarı Nasırlı köyüne gelerek incelemeler yaptık. Bu incelemeler sonucunda ise burada yer yer yerleşim alanları ve yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde bir kadın kabartması tespit ettik."

"Bu kadın kabartmasının hemen altında da bir mezar odası tespit ettik. Bu kadın kabartması hemen alt kısımda bulunan oda mezar içerisine kadının gömüldüğünü anlatıyor. Ayrıca burada yapmış olduğumuz inceleme sonucunda Milattan Sonra 3. Yüzyılla tarihlenen oda mezar olduğunu tespit ettik. Yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait bir kadın mezarı" diye konuştu.

