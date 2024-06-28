"Ağız kokusu" ölümcül hastalığın sinyali! Eğer böyle kokuyorsa...



ÖNCE DİŞÇİYE GİDİN

Ağız kokusuna genellikle dişlerde bulunan bakteriler ve dildeki kalıntıların neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaprak, "Bu nedenle, ağız kokusu vakalarının çoğunun kötü ağız hijyeni, diş eti iltihabı ve periodontit gibi diş eti hastalıkları ve tükürük bezlerinin ağzınızı nemli tutmaya yetecek kadar tükürük üretemediği bir durum olan ağız kuruluğu ile ilişkili olması şaşırtıcı değildir.

Diş hekimine yapılacak bir ziyaret periodontal hastalığın dışlanmasına ve ağız kokusuna katkıda bulunabilecek herhangi bir ağız probleminin belirlenmesine yardımcı olabilir" dedi.





DİYABET HOŞ OLMAYAN NEFESE SEBEP OLABİLİR

Prof. Dr. Yaprak, ilerlemiş karaciğer veya böbrek hastalığı ve kontrolsüz diyabetin hoş olmayan nefese yol açabileceğini söyleyerek "Kötü nefes kokuları nedene bağlı olarak değişir. Temel olarak, yenen tüm yiyecekler ağzınızda parçalanmaya başlar. Ayrıca yiyecekler kan dolaşımınıza emilir ve akciğerlere taşınarak soluduğunuz havayı etkiler. Ağız kokusu dişlerinizi fırçalayarak veya gargara kullanarak giderilmiyorsa, bu başka bir sorunun işareti olabilir" dedi.