Ağız yarası deyip geçmeyin! Kanser riskini %24 artırıyor

"Diş etine ve dişlere bakarak pek çok hastalıktan şüphelenmek gerek. Birçok kanser türünün ilk belirtileri ağız içerisinde görülebilir. Özellikle ağız kanserlerinin uzman diş hekimleri tarafından erken teşhis edilmesi mümkün. Kanserin ilk evrelerinde meydana gelebilecek bazı doku değişiklikleri kolayca görülebilir. Bu tür doku değişiklikleri başlangıçta diş eti hastalığının belirtileri ile karışabilmektedir.

Diş eti kanaması kan kanserlerinin (lösemi, lenfoma, miyelom) ilk belirtilerindendir. Ağız içerisinde uzun süre geçmeyen yaralar da kanser belirtisi olabilir. Anarmol diş eti büyümeleri, dişlerde sallanma, ağız içerisinde (yanak, dil, damak) uzun süre geçmeyen yaralar ve ağız içerisindeki şişlikler de diş eti hastalığı belirtisinin yanında kanser belirtisi de olabilir."

KANSER GELİŞME RİSKİ DAHA FAZLA

Yapılan bir çalışmada şiddetli diş eti hastalığı olanlarda kanser gelişme riskinin sağlıklı ya da hafif diş eti hastalığı olanlara kıyasla yüzde 24 daha fazla olduğu bildiren Dr. Öğr. Üyesi Arslan, "Periodontal açıdan sorunlu bireyler, özellikle şiddetli diş eti iltihabı bulunanlar ve eşlik eden yaşam tarzı risk faktörleri olanlar (sigara, alkol, stres gibi) sıkı bir şekilde izlenmelidir.

Diş eti hastalığı kronik bir hastalıktır. Buna bağlı olarak mutlaka kontrollerinizi uzman bir diş hekimi gözetiminde olarak yaptırmanız önemli." ifadelerini kullandı.