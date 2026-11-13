Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

DİŞ KAYBI BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırma ekibi, katılımcıların kendi beyanlarına dayanan verilerin kullanılması ve çalışmanın doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamaması gibi bazı sınırlamalar bulunduğunu kabul ediyor. Ancak bilim insanları bu güçlü bağlantıyı açıklayabilecek üç temel biyolojik ve sosyal mekanizmaya dikkat çekiyor: