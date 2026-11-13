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Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Dişlerinizi kaybetmenin yalnızca ağız ve diş sağlığınızı etkilediğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz! Japonya'da 47 bin 293 kişi üzerinde yürütülen ve yaklaşık 9 yıl süren kapsamlı araştırma, ağızdaki diş sayısı ile demans riski arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik diş kaybı, erkeklerde demansla bağlantılı en önemli risk faktörü olarak öne çıktı. Peki, eksik dişler beynimizi nasıl etkiliyor?

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MERVE AYKAŞ
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:16
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Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Demansın nedenleri henüz tam olarak çözülemese de bilim insanları değiştirilebilir risk faktörleri sayesinde vakaların neredeyse yarısının önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini vurguluyor. Japonya'da 47 bini aşkın yaşlı yetişkinin 9 yıl boyunca takip edildiği kapsamlı bir araştırma, bugüne kadar göz ardı edilen kritik bir faktörü ortaya çıkardı: Ağzınızdaki diş sayısı.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Yayımlanan yeni bir araştırma, kötü ağız sağlığının bilişsel gerilemeye sanılandan çok daha büyük bir katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

47 BİN YETİŞKİN 9 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Japonya Gerontolojik Değerlendirme Çalışması (JAGES) kapsamında 65 yaş ve üzeri 47 bin 293 yetişkinin verilerini analiz eden Tohoku Üniversitesi araştırmacıları, katılımcıları 2013'ten 2022'ye kadar yaklaşık dokuz yıl boyunca izledi.

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Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Bu takip süresi boyunca katılımcıların 8 bin 247'sinde (yüzde 17,4) demans gelişti. Araştırma ekibinin baş yazarı Maho Iwata ve meslektaşları, "Kalan diş sayısını kötü ağız sağlığının bir göstergesi olarak kullandık; çünkü diş kaybı genellikle ileri düzey diş çürükleri ve şiddetli diş eti hastalıkları gibi yaşam boyu süren ağız hastalıklarının son noktasını yansıtır" ifadelerini kullandı.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

DİŞ SAYISI AZALDIKÇA DEMANS RİSKİ HIZLA YÜKSELİYOR

Cinsiyet, yaş ve gelir düzeyi gibi değişkenler hesaba katıldıktan sonra elde edilen veriler, ağızdaki diş sayısı azaldıkça demans riskinin belirgin şekilde tırmandığını ortaya koydu.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

20 veya daha fazla dişi olan bireylerle kıyaslandığında, 10 ila 19 dişi kalanlarda demans riski yüzde 14, 1 ila 9 dişi kalanlarda yüzde 12, ağzında hiç dişi kalmayanlarda ise tam yüzde 27 daha yüksek bulundu.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise diş kaybının, tıp dünyasında kabul gören diğer değiştirilebilir risk faktörleriyle kıyaslandığında ortaya çıktı.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Nüfus düzeyindeki etkileri ölçen istatistiksel analizlere göre, tüm popülasyondaki demans vakalarının yüzde 7,2'sinin diş kaybıyla ilişkilendirilebileceği hesaplandı.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Bu oran, genel listede yalnızca depresif belirtiler (yüzde 10,5) ve sosyal izolasyonun (yüzde 9,4) ardından üçüncü en büyük etken oldu.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

ERKEKLERDE EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ OLARAK ÖNE ÇIKTI

Veriler cinsiyete göre filtrelendiğinde tablo daha da dikkat çekici bir hal aldı. Kadınlarda diş kaybı yüzde 6,1 ile dördüncü sırada yer alırken, yalnızca erkekler incelendiğinde diş kaybı yüzde 12'lik oranla çalışmadaki diğer tüm risk faktörlerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

Araştırmacılar bu bulgunun, diş kaybının fiziksel hareketsizlik, sigara kullanımı ve düşük eğitim düzeyi gibi bilinen risklerden bile daha büyük bir paya sahip olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

DİŞ KAYBI BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırma ekibi, katılımcıların kendi beyanlarına dayanan verilerin kullanılması ve çalışmanın doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kanıtlamaması gibi bazı sınırlamalar bulunduğunu kabul ediyor. Ancak bilim insanları bu güçlü bağlantıyı açıklayabilecek üç temel biyolojik ve sosyal mekanizmaya dikkat çekiyor:

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

BESLENME BOZUKLUĞU

Daha az dişe sahip olmak çiğneme ve yemek yeme yeteneğini kısıtlayarak yetersiz beslenmeye yol açabiliyor; bu durum da doğrudan bilişsel gerilemeyi tetikliyor.

SOSYAL İZOLASYON

Diş kaybı yaşayan bireylerin konuşma veya dış görünüş kaygısıyla toplumdan uzaklaşması, demansın en bilinen tetikleyicilerinden biri olan yalnızlığı beraberinde getiriyor.

Ağzınızdaki diş sayısı ölümcül hastalığın habercisi olabilir! 47 bin kişi incelendi: Şaşırtan bağlantı gün yüzüne çıktı

KRONİK İLTİHAPLANMA

Diş kaybına neden olan ağız içi enfeksiyonlar vücutta sistemik iltihaplanmaya yol açarak beyin sağlığına zarar verebiliyor.

Tohoku Üniversitesi ekibi, bulguların halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ağız ve diş sağlığının gelecekteki demans önleme stratejilerine ve küresel sağlık raporlarına temel bir risk faktörü olarak mutlaka dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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