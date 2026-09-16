Ailede varsa test şart! Uzmanlardan kritik uyarı: Bu belirtiler varsa sakın ertelemeyin

ŞÜPHELİ VAKADA ANINDA BİYOPSİ

Klasik ultrason cihazlarının prostatın genel yapısını ve hacmini değerlendirmede kullanıldığını ancak kanserli dokunun oluşturduğu küçük yapısal değişiklikleri her zaman göstermediğini belirten Prof. Dr. Binbay, şöyle dedi: "Bu nedenle klasik ultrason eşliğinde yapılan biyopsilerde, prostatın farklı bölgelerinden sistematik örnekler alınır. Mikroultrason ise çok daha yüksek frekansta çalışarak prostat dokusunu daha ayrıntılı görüntülemeyi sağlar. Bu sayede kanserli dokunun oluşturabileceği düzensizlikler, bezcik yapısındaki bozulmalar ve farklı yansımalar gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilir. En önemli avantajlarından biri, üroloğun görüntüyü muayene sırasında anında görebilmesidir. Şüpheli bir alan tespit edildiğinde, biyopsi iğnesi doğrudan bu bölgeye yönlendirilebilir."

678 ERKEK ÇALIŞMAYA KATILDI

Kanada, ABD ve Avrupa'da 19 merkezde 678 erkeğin katıldığı çalışmayı örnek olarak veren Prof. Dr. Binbay, "Bu çalışma, mikroultrasonun prostat kanseri tanısında güvenilir bir yöntem olduğunu ortaya koydu. Ancak burada önemli ayrım şudur; mikroultrason, prostat MR'ının alternatifi değil; doğru hastada MR ile birlikte veya uygun durumlarda tek başına kullanılabilecek bir tanı aracıdır. Hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın risk durumuna ve klinik değerlendirmesine göre belirlenmelidir" dedi.