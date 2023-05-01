Ailesinin vegan beslediği çocuğa et yedirdi! Sosyal medya birbirine girdi

Davranışıyla tartışma yaratsa da, kadın, çocuğa her et yedirdiğinde "ışıldadığını" söyledi. Reddit'te kendi çocuğu gibi 12 yaşında olan "M" olarak bahsettiği arkadaşının ailesinin uyguladığı "vegan" diyetle yaşadığığını anlattı.

Vegan beslenen kişiler, yalnızca et yememenin ötesinde süt, yoğurt veya yumurta gibi tüm hayvansal ürünlerden uzak durarak sadece bitkisel ögelere yönelen bir beslenme çeşididir.