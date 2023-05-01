Ailesinin vegan beslediği çocuğa et yedirdi! Sosyal medya birbirine girdi

Davranışıyla tartışma yaratsa da, kadın, çocuğa her et yedirdiğinde "ışıldadığını" söyledi. Reddit'te kendi çocuğu gibi 12 yaşında olan "M" olarak bahsettiği arkadaşının ailesinin uyguladığı "vegan" diyetle yaşadığığını anlattı.
Vegan beslenen kişiler, yalnızca et yememenin ötesinde süt, yoğurt veya yumurta gibi tüm hayvansal ürünlerden uzak durarak sadece bitkisel ögelere yönelen bir beslenme çeşididir.
"KIZIMDAN DAHA SOLGUN VE KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"
"M" in kızından daha küçük ve solgun göründüğünü söyleyen kadın, bu durumun ailesinin uyguladığı diyetle ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kızıyla birlikte vakit geçirdiği esnada "M" ve kızına yemek hazırlarken "etli bir şeyler" yaptığını anlattı. Örneğin; geçen hafta sonu çocuklar için çizburger, biftek ve süt menüsü hazırladığını söyledi.
Evde vegan beslenmesine rağmen, kızının arkadaşının bu lezzetleri sevdiğini ve her seferinde "daha fazlasını istediğini" anlatan kadın, aynı zamanda kahvaltıya geldiğinde ise; büyük bir bardak süt, yumurta ve pastırmayı mutlaka sofraya koyduğunu ve çocuğa verdiğini belirtti.
"BU ŞEKİLDE BESLENDİĞİNDE ADETA IŞILDIYOR"
Bu şekilde beslendiğinde "M"in adeta "ışıldadığını" söyleyen anne, bunu yapmaması gerektiğini düşünse de, çocuğun yetersiz beslenmesini görmek istemediğini anlattı. Ailesine bu durumu söylediğinde tepki göreceğini ve çocuğun da ailesine ne yediği konusunda yalan söylediğini tahmin ettiğini dile getirdi.
"SOSYAL MEDYADA ONLARCA TEPKİ ALDI"
Reddit kullanıcıları, konuyla ilgili görüşlerini belirttiği bu başlıkta, aileyi "yargıladığını" ve bunun hoş olmadığını belirten tepkiler aldı. Üstelik kadının kendini "kahraman zannettiğini" belirten tepkilerle birlikte kadını haklı görülen tepkiler de gösterildi.
Bir Reddit kullanıcısı, 12 yaşındaki çocuğun kendi kararlarını verecek yaşta olduğunu söyledi ve "Hiçbir yargıda bulunmadan, 12 yaşında kendi diyetine ve olmak isteyip istemediğine karar verecek yaşta olduğunu söyleyebilirim. Et yemek istiyorsa, bunda bir sorun görmüyorum. Eğer zorluyorsa, büyük sorun" yorumunda bulundu.
Başka bir kullanıcı da aynı fikirde: "Mesele şu ki, o vegan değil. Ailesi öyle. %100 haklı olduğunu söylemiyorum ama bu karşılaştırma doğru değil" dedi.
Diğerleri ise 12 yaşındaki çocuğun "vegan olmak istemeyebileceğini" savundu.