“Akciğer kanseri tanısı aldıktan sonra bile sigarayı bırakmak, yaşam süresini etkiliyor”

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yapılan ve "Annals of Internal Medicine" dergisinde sonuçları yayınlanan araştırmayla akciğer kanseri teşhisi konduktan sonra sigarayı bırakanların daha sağlıklı ve daha uzun yaşadığı gözlemlendi. Akciğer kanserinin, dünyada da, ülkemizde de en sık görülen ve en çok can kaybının olduğu kanser türü olduğuna işaret eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, akciğer kanseri teşhisi konulan 517 sigara içicisi üzerinde geçekleştirilen çalışmayı değerlendirdi.

AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ 50 KAT ARTIRIYOR

Sigara kullanımının akciğer kanseri riskini yaklaşık 50 kat artırdığını hatırlatan Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, "Akciğer kanserinden korunmada en önemli nokta sigaradan uzak durulmasıdır. Bu nedenle akciğer kanseri teşhisi konulan tüm hastalarımıza eğer kullanıyorlarsa derhal sigarayı bırakmalarını öneriyoruz" dedi. Hastalığa yakalanan birçok kişi sigarayı bırakmak için geç kaldıklarını düşünüp, sigara içmeye devam edebildiğini anlatan Prof. Salepçi, "Ancak sigara içmeye devam etmek, bir kanser teşhisi konduğunda hasta hayatta olduğu sürece ikinci bir kanser olma olasılığını da artırıyor. Ayrıca hastanın kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilere cevap verme oranını da azaltıyor" diye konuştu.

TANI ALDIKTAN SONRA BİLE BIRAKILSA FAYDA SAĞLIYOR

517 kişi arasında yapılan söz konusu araştırmada hastaların yüzde 44,5'i akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra sigarayı bırakıyor. Sigarayı bırakan hastaların bırakmayanlara oranla 2 yıl daha fazla yaşadığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, "Akciğer kanseri hastaların yüzde 57'sinin ilk tanı anında hastalık metastaz yapmış oluyor ve ne yazık ki hastaların yalnızca yüzde 21'i 5 yıl hayatta kalabiliyor. Ancak bu araştırma sonucuna göre hasta sigara kullanmayı kanser teşhisi konduktan sonra bile bıraksa yaşam süresi 6,6 yıla kadar çıkabiliyor ki bu çok önemli bir sonuç" diye konuştu.

SİGARA TOPLUMSAL BİR SORUNDUR

Sigara ve diğer tütün ürünlerine başlama yaşı çoğunlukla 18 yaş altında olduğu için gençleri ve çocukları bu bağımlılıktan korumanın önemine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, "İçenlerin yanında yaşayan eş ve çocukları da pasif içici olarak sigaraya maruz kaldıkları için tüm toplumu ilgilendirmektedir. dedi.