Akciğerdeki zehri boşaltıyor! Bu kür 21 günde akciğerleri tertemiz yapıp rahat nefes aldıracak

Keçiboynuzunun hem meyvesi hem de pekmezi, akciğer hastalıkları bulunan kişilerce sık bir biçimde tüketilir. Keçiboynuzu tüketmek, akciğer sağlığı üzerinde oldukça faydalı etkilere sahiptir. Solunum yolları üzerinde etkili olan keçiboynuzu, öksürük giderici ve balgam söktürücü özellikleriyle öne çıkar, akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Ayrıca keçiboynuzu tüketmek, vücudun dirençli olmasında rol oynar ve akciğere bağlı olan astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.
Keçiboynuzu tüketmek; kış aylarında çok sık meydana gelen grip, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarının da engellenmesine yardımcı olur. Keçiboynuzu; kalp ve damar hastalıklarına karşı iyi gelir, bağırsak düzensizliğine ve bağışıklık sistemine faydalıdır.
Akciğerlerdeki zehri atarak keçiboynuzunun akciğerlere olan faydalarından yararlanabilmek için keçiboynuzu kürünü hızlı ve kolay bir biçimde hazırlayabilirsiniz.
Akciğerleri tertemiz yapan kürün hazırlanışı ise şöyle;
İlk olarak 6 adet keçiboynuzunu küçük parçalara gelecek şekilde kırın. Bir cezvenin içerisine 2 bardak su ekleyin ve kırdığınız keçiboynuzlarını suyun içerisine ilave edin. Ardından 8 dakika boyunca kaynayın. Elde ettiğiniz kürü ikiye bölün ve sabah ile akşam olacak şekilde ılık ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.
KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI
DOĞAL ANTİOKSİDAN
Keçiboynuzu bir diğer bilinen adıyla harnup; yüksek besin değerlerine sahip bir bitkidir, pekmez ve un formlarında da sık sık kullanılır.
Keçiboynuzu, doğal bir antioksidandır bu sayede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkisi bulunur.
İçeriğinde yer alan mineral ve vitaminler sayesinde vücudun enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasını ve bağışıklığının artmasını sağlar.
Keçiboynuzunun balgam söktürücü ve anti-bakteriyel etkisi bulunur. Anti-bakteriyel özelliği sayesinde vücutta yer alan yaraların hızlı bir biçimde geçmesine destek olur.
YÜKSEK LİFLİ YAPIYA SAHİP
Keçiboynuzunun yüksek lifli yapısı bulunur, yedikten sonra tokluk hissi oluşturur, düşük yağ oranına sahiptir böylece diyet yaparak zayıflamak isteyen kişilere yardımcı olur. Doğal şeker kaynağı ve düşük şeker oranına sahip olduğu için sağlıklı bir şekilde zayıflamayı destekler.
KANSERLE MÜCADELE EDER
Keçiboynuzunun içeriğinde önemli oranda yoğunlaştırılmış tanen isimli polifenolik bileşikler bulunur. İçeriğindeki suda çözünebilen polifenollerin antikanserojenik ve antimutajenik özelliği vardır bu sayede kanserle mücadele eder.
KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI
Keçiboynuzu, lifli yapısı sayesinde kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Keçiboynuzu tüketmek; kötü kolesterol seviyesinin düşmesinde rol oynar, kalp krizi ve riskinin azalmasını sağlar, damar tıkanıklığı ve felç gibi rahatsızlıkların engellenmesinde etkilidir.
KALSİYUM DEPOSU
Keçiboynuzu kalsiyum açısından zengin bir besindir. Kadınlarda yaşın ilerlemesiyle birlikte meydana gelen kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza karşı önlem niteliğindedir ayrıca çocukların kemik gelişmesinde etkilidir.
SİNDİRİM SİSTEMİ HAREKETLERİNİ DÜZENLER
Keçiboynuzu tüketmek, metabolizmanın hızlanmasında ve sindirim sisteminin hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. Bağırsak paraziti ve bağırsak kurdu gibi sorunların giderilmesinde etkilidir. Keçiboynuzu tüketmek, vücutta yer alan suyun tutulmasını sağlar böylece bağırsağın içerisinde bulunan besinlerin hareket etmesinde etkili olur. Sindirilemez olduğu için de kabızlığın engellenmesine yardımcı olur.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Yukarıda yer alan kür; tedavi edici nitelikte değil, öneri niteliğindedir, tüketmeden önce bir doktordan onay almanız önerilir.