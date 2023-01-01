Akciğeri baştan sona temizliyor! Kuru öksürüğü bitiriyor...

Düzensiz beslenme, hareketsizlik ve daha birçok farklı sebeplerden dolayı akciğerler olumsuz etkileniyor. Akciğerleri korumak için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler akciğerleri güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Peki hangi besinler akciğerleri temizliyor? İşte akciğerleri temizleyen adeta doğal ilaç görevi gören besinler...