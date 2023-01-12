Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bir yılda 272 hastayı hayata bağladı

Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal de merkezlerinde 1500 civarında hastanın organ beklediğini, bağışları artırmak, farkındalık yaratmak için eğitim programları yürüttüklerini anlattı.

Organ nakil ekibinden Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz ise beyin ölümü ile bitkisel hayatın farklı olduğunu artık herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayarak, insanların Türkiye'nin her yerinden organ almak için geldiklerini ancak bağışların düşük olduğunu bildirdi.

Kalp nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid de 25 yıl önce kalp nakli yaptıkları hastanın yaşadığını ifade etti.