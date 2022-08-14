Akdeniz’de tatil bir başka

Antalya sadece muhteşem denizi sayesinde değil, dört mevsim turist ağırlama potansiyeliyle, tarihi eserleri, doğa harikaları ve mutfak kültürüyle şahane bir rota. Kentin kökeni Likyalılara kadar uzanıyor... Bu eski uygarlık aynı zamanda modern demokratik sistemler için önemli bir ilham kaynağı... Şöyle kısa bir tura çıkalım Antalya'da:



DÜNYACA ÜNLÜ KONYAALTI PLAJI

Konyaaltı Plajı, Antalya şehir merkezine çok yakın olduğu için merkezi bir konumda konaklamak isteyenler için mükemmel bir seçim. Çevresinde birçok tesis de bulunan plaj, uzunluğu sayesinde oldukça etkileyici. Uzun yürüyüşler ve gün batımları için vazgeçilmez bir nokta. Konyaaltı ile bir diğer Antalya plajı olan Lara arasında yer alan falezler de bölgenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Kıyıya çarpan dalgaların oluşturduğu kayalıklar etkileyici bir görünüme sahip.