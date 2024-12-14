Akıl almaz vahşet! Çocuklarını vegan besleyerek ölümüne sebep oldular: Cesedini 8 gün boyunca...

2020 yılında yalnızca kuruyemiş, kuru üzüm ve soya sütü ile beslenen Abiyah, ciddi sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Solunum yolu hastalığından ölen çocuğun, uzun süredir ağır beslenme yetersizliği, raşitizm ve kansızlık çektiği belirlendi.
Aile, çocuğu sarımsak ve çeşitli karışımlarla tedavi etmeye çalışmıştı. Çift, ölümden sonra çocuğun cansız bedenini 8 gün boyunca yataklarında tutarak, ardından evlerinin bahçesinde yalnızca 80 santimetre derinliğinde bir mezara gömmekle suçlandı. Aile, ölümün ardından yetkililerden gerçeği gizlemeye çalıştı. Tai Yasharahyalah'a 24.5 yıl, eşi Naiyahmi Yasharahyalah'a ise 19.5 yıl hapis cezası verildi.
İngiltere'de meydana gelen trajik olay, yalnızca bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle değil, aynı zamanda ebeveynlik sorumlulukları ve çocukların sağlık hakkı konusundaki ciddi ihmallerle de dikkat çekti. Yetkililer, olayın ortaya çıkmasından sonra çiftin evinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi ve Abiyah'ın mezarını buldu. Çocuğun ciddi sağlık sorunları yaşadığına dair açık belirtiler olmasına rağmen çiftin, alternatif yöntemlere başvurarak tıbbi yardımı sürekli reddettiği ortaya çıktı.
Dava sırasında savcılar, çiftin ideolojik inançlarının çocuğun sağlığını geri dönülmez şekilde tehlikeye attığını vurguladı. Abiyah'ın ölümünden önce çektiği acıların, yetersiz beslenme nedeniyle vücudunun hayati fonksiyonlarını sürdüremediği için giderek arttığı belirtildi.
Bu olay, çocuk hakları savunucuları tarafından da yakından takip edildi ve karar, çocukların korunması konusunda toplumsal bir farkındalık yaratma çağrısı olarak değerlendirildi. Bu tür ihmallerin önlenmesi için daha sıkı yasal düzenlemelerin gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.