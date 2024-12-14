Akıl almaz vahşet! Çocuklarını vegan besleyerek ölümüne sebep oldular: Cesedini 8 gün boyunca...

Bu olay, çocuk hakları savunucuları tarafından da yakından takip edildi ve karar, çocukların korunması konusunda toplumsal bir farkındalık yaratma çağrısı olarak değerlendirildi. Bu tür ihmallerin önlenmesi için daha sıkı yasal düzenlemelerin gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.