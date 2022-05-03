Akıl olmaz olay! Ceset torbasında "canlı" olarak yakılmaya götürülüyordu

Cenaze arabasına taşıma esnasında ceset torbasında hareket fark eden görevliler, adamın canlı olduğunu anladıklarında büyük bir şok yaşadılar. Çalışanlardan birinin "Hala nefes alıyor, hareket ettiğini görmeniz mi?" dediği duyulan görüntülerde görevliler büyük bir şok yaşıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Covid-19 nedeniyle öldüğü düşünüldüğü için krematoryuma yakılmaya götürülen adam, ceset torbasında kendine gelmesi sayesinde canlı canlı yakılmaktan kıl payı kurtuluyor. Gelen bilgilere göre, adamın daha sonra kontrol için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Şangay'da meydana gelen olayda, bakımevinde canlı olmasına rağmen nasıl ceset torbasına bir kişinin konulduğuna dair görevliler için acil soruşturma başlatıldığı bildirildi.