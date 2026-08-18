“Akşama ne pişirsem?” derdine son! Sofranın yıldızı olacak 3 nefis tarif

Akşama ne pişirsem sorunu hepimizin ortak handikapı. Hem farklı, hem de lezzetli bir menü hazırlamayı kim istemez ki? İşte size bayılacağınız üç tarif. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.