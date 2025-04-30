'Akşama ne pişirsem?' diyenlere özel menü! Damakları şenlendirecek lezzet...

Ev yemekleri ne kadar besleyici ve lezzetli olsa her gün 'ne pişireceğim?' düşüncesi can sıkıcı olabiliyor. İdil Çimrin sizler için hazırladığı çorbasından tatlısına hem pratik hem de lezzetli bir menü ile imdadınıza yetişiyor. İşte kararsız kaldığınızda hazırlayabileceğiniz nefis bir menü...

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:36 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği ve çorbasından tatlısına kadar tüm tabakları barındıran bir sofra kuruyoruz.

FESLEĞENLİ TAVUK SOTE MALZEMELER

400 gr. tavuk göğsü

2 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet köy biberi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen

Taze kekik

Karabiber YAPILIŞI: Öncelikle tavukları zeytinyağında pişiriyoruz. Üzerine soğan ve biber ekleyip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domates ve sarımsakları da ilave ettikten sonra yeşillikleri ve baharatı ekleyip 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.