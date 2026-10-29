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Akşama ne yapsam derdine son! İşte enfes yöresel akşam yemeği tarifleri...

Akşam yemeği menüsüne karar veremeyenlere İdilika’nın Mutfağı, hem bütçe dostu hem de parmak ısırtacak nefis tarifleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla buluşturan bu özel seçkide; lokum gibi tavuk etleriyle Tavuklu Düğün Çorbası, damak çatlatan Sulu Pilav ve nefis Pekmez Helvası yer alıyor.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 08:45 PAYLAŞ ABONE OL

'Bu akşam ne pişirsem?' diye düşünenler için hem pratik, hem ekonomik, hem de birbirinden lezzetli tarifler hazırladım. Afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI MALZEMELER

350-400 gr. tavuk göğsü

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.