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Aksaray'ın meşhur lezzetleri sofralara geliyor! İşte nefis yöresel tarifler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Aksaray' a gidiyoruz... İç Anadolu bölgesi sınırları içerisinde yer alan Aksaray, hububat üretiminin yaygın olarak yapıldığı şehirlerden biridir. Ayrıca hayvancılık da oldukça gelişmiştir ve bölge halkı geçiminin büyük çoğunluğunu hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım alanlarının gelişmiş olması, bağ bahçe yapımının yaygınlığı da Aksaray mutfağının şekillenmesinde önemli etkenlerdir. Aksaray mutfağı, genel olarak et ve sebze ağırlıklı yemeklerden oluşur.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, Kapadokya bölgesi sınırları içerisindedir. Dolayısıyla Ihlara Vadisi, Peri Bacaları ve tarihi noktalarıyla bölgenin en çok turist çeken yerlerinden biridir. Gördükleri doğal güzelliklerin yanında bölgeye gelen turistlerin aklından çıkmayan bir diğer unsur da Aksaray yemekleridir. Kapadokya gezilerinizde yörenin meşhur lezzetleri olan sıkma, Aksaray tava, mantarlı bulgur pilavı, soğan dolması, bamya çorbası, asker kurabiyesi ve daha birçok lezzeti tadabilirsiniz.

DOLAZ MALZEMELER

9 yemek kaşığı un

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı bal (Bal koymayacaksanız 10 yemek kaşığı şeker)

SOSU:

2 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 yumurta

YAPILIŞI: Sos için yumurta, kabartma tozu ve sütü karıştırıp kenarda bekletiyoruz. Sıvı yağın üstüne unu koyup, ocağı yakıyoruz ve rengi değişine kadar kavuruyoruz. Hafif kahve rengi olunca sosumuzu döküyoruz, ezer gibi bastırarak karıştırıyoruz. Dağılım sağladıktan sonra altını kapatıp servis tabağına bastırarak ortası hafif çukur şekilde olacak bal gezdiriyoruz. Ardından servis yapıyoruz.