Aksesuar seçiminize göre karakter analizi! O tip takıları takanlar daha dışa dönük…

Karşınızdakinin kişiliği hakkında daha fazla bilgi edinmek adına da kullandığı aksesuarlara bakabilirsiniz. İşte hangi aksesuar hangi anlama geliyor detayları…
SEVİMLİ AKSESUARLAR
Hayvan, oyuncak şeklindeki sevimli ve eğlenceli takıları seçen insanlar hala içeride çocuktur. Arkadaş canlısıdırlar, sosyaldirler ve ilgi odağı olmayı severler. Bu insanlar her zaman yardım etmeye ve çevrelerine uyumlu olmaya hazırdır.
NOSTALJİK TAKILAR
Nostaljik takıları tercih ediyorsanız dürüst ve çalışkansınız demektir. Bu insanlar geleneklere değer verir ve başkalarına saygılı davranırlar. Her şeyi ciddiye alırlar ve bazen sert olabilirler. Bu insanların karşılaşabileceği tek sorun, şimdiki zamanın tadını çıkaramamalarıdır.
DOĞAL TAŞLAR
Açık ve sosyal insanlar, doğal taşlarla süslenmiş veya ahşap, deniz kabuğu veya diğer organik malzemelerden yapılmış takıları tercih etme eğilimindedir. Doğayı severler ve doğal şeylere değer verirler.
BÜYÜK TAKILAR
Bu insanlar büyük veya sıra dışı parçaları seçme eğilimindedirler. Doğası gereği dışa dönük olan bu insanlar dikkat çekmeyi severler. Doğaçlama konusunda iyidirler, sanatsaldırlar, maceracıdırlar ve keskin zekalarla donatılmıştırlar. Her zaman yeni fırsatları memnuniyetle karşılarlar ve hayata esnek bir düşünce tarzıyla yaklaşırlar, hayatta meydana gelen her türlü değişikliğe uyum sağlayabilirler.
EL YAPIMI AKSESUARLAR
Bir kişi el yapımı takıları seçerse , başka kimsede olmayan bir şeye sahip olmanın tadını çıkarır. Bu parçaları takmak özgürlüklerine düşkünlüklerini ifade ederler.