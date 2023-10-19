Aksesuar seçiminize göre karakter analizi! O tip takıları takanlar daha dışa dönük…

DOĞAL TAŞLAR Açık ve sosyal insanlar, doğal taşlarla süslenmiş veya ahşap, deniz kabuğu veya diğer organik malzemelerden yapılmış takıları tercih etme eğilimindedir. Doğayı severler ve doğal şeylere değer verirler.

BÜYÜK TAKILAR Bu insanlar büyük veya sıra dışı parçaları seçme eğilimindedirler. Doğası gereği dışa dönük olan bu insanlar dikkat çekmeyi severler. Doğaçlama konusunda iyidirler, sanatsaldırlar, maceracıdırlar ve keskin zekalarla donatılmıştırlar. Her zaman yeni fırsatları memnuniyetle karşılarlar ve hayata esnek bir düşünce tarzıyla yaklaşırlar, hayatta meydana gelen her türlü değişikliğe uyum sağlayabilirler.