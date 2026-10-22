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Alerjilerin gizli hafızası keşfedildi! Meğer vücudumuz o anı hiç unutmuyormuş

Dünyada milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ve bahar aylarını kabusa çeviren mevsimsel alerjilerin kökenine dair yeni bir araştırma yayımlandı. Uzmanlar, vücudumuzdaki sinir hücrelerinin alerjenleri birebir "hatırladığını" ve hafızaya aldığını ortaya çıkardı. İşte alerji tedavisinde ezber bozan araştırmanın detayları...

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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:00
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Alerjilerin gizli hafızası keşfedildi! Meğer vücudumuz o anı hiç unutmuyormuş

Dünyada milyonlarca insanın muzdarip olduğu mevsimsel alerjilerin kaynağına dair yeni bulgular elde edildi.

Mass General Brigham Sağlık Sistemi'nden bilim insanları, keskin bir ağrı veya kaşıntı gibi duyumları hissetmemizi sağlayan sinir hücrelerinin, insanların temas ettiği alerjenleri hatırladığını belirtti.

Bu hafıza, hücrelerin sonraki maruziyetlere daha güçlü tepki vermesini sağlıyor. Keşif, bir alerjene karşı duyarlılık geliştirmenin, diğerlerine karşı hassasiyeti neden artırabileceğine dair olası bir açıklama sunuyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
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