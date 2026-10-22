Alerjilerin gizli hafızası keşfedildi! Meğer vücudumuz o anı hiç unutmuyormuş

Mass General Brigham Sağlık Sistemi'nden bilim insanları, keskin bir ağrı veya kaşıntı gibi duyumları hissetmemizi sağlayan sinir hücrelerinin, insanların temas ettiği alerjenleri hatırladığını belirtti.

Bu hafıza, hücrelerin sonraki maruziyetlere daha güçlü tepki vermesini sağlıyor. Keşif, bir alerjene karşı duyarlılık geliştirmenin, diğerlerine karşı hassasiyeti neden artırabileceğine dair olası bir açıklama sunuyor.